Кабмін затвердив умови перших "зелених" аукціонів на будівництво об’єктів ВДЕ за новими правилами (оновлено)
Кабінет Міністрів затвердив умови перших аукціонів на отримання державної підтримки на створення потужностей для виробництва електроенергії з альтернативних джерел.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.
"Сьогодні схвалили документ, яким впроваджується практика пілотних аукціонів щодо розподілу квот підтримки виробників ВДЕ. Ідеться про енергію сонця, вітру, біогазу, а також мікро- та малі гідроелектростанції. Потенційні інвестори матимуть гарантовану підтримку, і це прискорить реалізацію проєктів у цій сфері", – написав голова Кабміну.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив:
- додаткову річну квоту на 2024 рік для підтримки субʼєктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел;
- графік проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2024 рік;
- максимальну цінову пропозицію учасника аукціону на 2024 рік для обʼєктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів) обʼєктів електроенергетики.
Зокрема, для об'єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання або з енергії вітру, максимальна цінова пропозиція встановлена на рівні 9 євроцентів за 1 кВт/год. Для інших видів альтернативних джерел енергії (у тому числі для мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) – 12 євроцентів за 1 кВт/год.
Міністерству енергетики доручено забезпечити організацію та проведення пілотних аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2024 рік у системі "Прозорро.Продажі".
Своєю чергою у пресслужбі Міненерго уточнили, що за рішенням уряду, додаткову річну квоту підтримки визначено у розмірі 110 МВт, з яких СЕС – 11 МВт, ВЕС – 88 МВт, з інших видів альтернативних джерел енергії – 11 МВт.
"Відповідно до графіка, пілотні аукціони з розподілу квот підтримки планується провести вже у жовтні-листопаді цього року. Очікується, що перші об’єкти електроенергетики, введені в експлуатацію за результатами проведення пілотних аукціонів, розпочнуть відпуск електричної енергії в мережу у 2025 році", – додали у Міністерстві енергетики.
Як писав БізнесЦензор, проведення "зелених аукціонів" передбачено законом, який Верховна Рада ухвалила ще у 2020 році. Він передбачає поступове зниження "зелених тарифів" та проведення аукціонів на розподіл квот з підтримки ВДЕ з 1 липня 2019 по 2029 рік. Наразі жодного аукціону ще не було проведено.
Квоти на ВДЕ, підтримка яких розігрується на аукціонах, мав встановити Кабмін. При цьому, квота на встановлену потужність кожного з видів генерації (СЕС, ВЕС, біогаз та біомаса) не може складати менше 10% від загальної.
До 1 січня 2025 року тариф для СЕС і ВЕС на аукціоні не може бути більше 9 євроцентів за кВт-год. З 2025 року – 8 євроцентів за кВт-год. Для іншої генерації (крім СЕС, ВЕС та ГЕС) – не більше 12 євроцентів за кВт-год на весь час проведення аукціонів.
Строк надання підтримки для ВДЕ, що отримали "зелений" тариф на аукціонах, становить 20 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Разоблаченный чародей подлежал сожжению: неплохо было также засадить его в каменный мешок и заставить изготавливать золото из собственного дерьма.
(А. и Б. Стругацкие, "Волны гасят ветер")
невже шурма?
не може бути.
оце, як доброчесно та справедливо.
А що у нас з потужностями для виробництва ракет?
"Україна на рік виробляє 10 далекобійних ракет", - Т. Чмут.