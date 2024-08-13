Кабмін затвердив умови перших "зелених" аукціонів на будівництво об’єктів ВДЕ за новими правилами (оновлено)

Кабінет Міністрів затвердив умови перших аукціонів на отримання державної підтримки на створення потужностей для виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні схвалили документ, яким впроваджується практика пілотних аукціонів щодо розподілу квот підтримки виробників ВДЕ. Ідеться про енергію сонця, вітру, біогазу, а також мікро- та малі гідроелектростанції. Потенційні інвестори матимуть гарантовану підтримку, і це прискорить реалізацію проєктів у цій сфері", – написав голова Кабміну.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив:

додаткову річну квоту на 2024 рік для підтримки субʼєктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел;

графік проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2024 рік;

максимальну цінову пропозицію учасника аукціону на 2024 рік для обʼєктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів) обʼєктів електроенергетики.

Зокрема, для об'єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання або з енергії вітру, максимальна цінова пропозиція встановлена на рівні 9 євроцентів за 1 кВт/год. Для інших видів альтернативних джерел енергії (у тому числі для мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) – 12 євроцентів за 1 кВт/год.

Міністерству енергетики доручено забезпечити організацію та проведення пілотних аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2024 рік у системі "Прозорро.Продажі".

Своєю чергою у пресслужбі Міненерго уточнили, що за рішенням уряду, додаткову річну квоту підтримки визначено у розмірі 110 МВт, з яких СЕС – 11 МВт, ВЕС – 88 МВт, з інших видів альтернативних джерел енергії – 11 МВт.

"Відповідно до графіка, пілотні аукціони з розподілу квот підтримки планується провести вже у жовтні-листопаді цього року. Очікується, що перші об’єкти електроенергетики, введені в експлуатацію за результатами проведення пілотних аукціонів, розпочнуть відпуск електричної енергії в мережу у 2025 році", – додали у Міністерстві енергетики.

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Як писав БізнесЦензор, проведення "зелених аукціонів" передбачено законом, який Верховна Рада ухвалила ще у 2020 році. Він передбачає поступове зниження "зелених тарифів" та проведення аукціонів на розподіл квот з підтримки ВДЕ з 1 липня 2019 по 2029 рік. Наразі жодного аукціону ще не було проведено.

Квоти на ВДЕ, підтримка яких розігрується на аукціонах, мав встановити Кабмін. При цьому, квота на встановлену потужність кожного з видів генерації (СЕС, ВЕС, біогаз та біомаса) не може складати менше 10% від загальної.

До 1 січня 2025 року тариф для СЕС і ВЕС на аукціоні не може бути більше 9 євроцентів за кВт-год. З 2025 року – 8 євроцентів за кВт-год. Для іншої генерації (крім СЕС, ВЕС та ГЕС) – не більше 12 євроцентів за кВт-год на весь час проведення аукціонів.

Строк надання підтримки для ВДЕ, що отримали "зелений" тариф на аукціонах, становить 20 років.