"Нова пошта" залучила кредит від ЄБРР на 70 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит у 70 млн євро групі компаній Nova ("Нова пошта") для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік.

Як зазначили у пресслужбі банку, кошти надаються на оновлення і розширення мережі групи, передає Інтерфакс-Україна.

"Кредит сприятиме реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії, що передбачає трансформацію моделі обслуговування клієнтів, а також допоможе гарантувати безпеку працівників і клієнтів під час війни", – уточнив керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер.

Зокрема, Nova планує побудувати понад 600 бомбосховищ для захисту персоналу та клієнтів.

Також за допомогою фінансування компанія зможе не лише підвищити безпеку, а й реалізувати проєкти реінтеграції ветеранів і розширення можливостей навчання для жінок.

ЄБРР зможе надати кошти в українських гривнях або євро, а також забезпечити гарантією від перших збитків у розмірі 10% від суми кредиту в мжах програми "Муніципальна інфраструктура та промислова стійкість" (UIF MIIR), уточнили в банку.

У банку підкреслили, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало ударом для поштового сектору та сектору доставки. Однак, сегмент посилок швидко відновився, оскільки люди і підприємства відновили ділову активність. І Nova, на думку ЄБРР, зіграла провідну роль у відновленні і тепер прагне до розширення.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20,1% – до 20,12 млрд грн, проте чистий прибуток компанії зменшився на 38,1% – до 1,49 млрд грн.

"Нова пошта" у 2023 році збільшила чистий прибуток на 85,7% – до 3,97 млрд грн, її виручка зросла на 54% – до 36,47 млрд грн.