Держвиконавці арештували рахунки "Черкасиобленерго" через борги на 2 мільярди

Державна виконавча служба наклала арешт на всі банківські рахунки та майно ПАТ "Черкасиобленерго".

Про це повідомив в.о. генерального директора ПАТ "Черкасиобленерго" Вадим Яненко, передає пресслужба АТ "Українські розподільні мережі", до складу якого входить компанія.

Очільник компанії пояснив, що арешти накладено в межах зведеного виконавчого провадження про стягнення з "Черкасиобленерго" заборгованості на загальну суму понад 2 млрд грн. Основними кредиторами є ПрАТ "НЕК "Укренерго" та ДП "Енергоринок".

Яненко уточнив, що всі надходження на рахунки компанії списуються в автоматичному режимі та спрямовуються на погашення податкових боргів минулих періодів. Це не дає можливості компанії платити поточні податки, що тягне за собою нові штрафні санкції.

Загалом борг ПАТ "Черкасиобленерго" перед держбюджетом станом на 1 липня 2024 року складає 483 млн грн, 75% з яких – це штрафні санкції за борги минулих періодів.

За словами голови "Черкасиобленерго", основна частина заборгованості виникла протягом останніх п’яти років у зв’язку з систематичним невиконанням попереднім керівництвом зобов’язань перед НЕК "Укренерго", несплатою податків та невиконанням планів зі зменшення технологічних витрат електроенергії.

"За останні три роки перевитрати, пов’язані з купівлею електричної енергії для компенсації технологічних витрат, склали близько 1,3 млрд грн. Перевищення фактичних обсягів технологічних витрат електроенергії над тарифними склало в середньому 23% в рік. Причиною таких перевитрат став безконтрольний відпуск електричної енергії споживачам області", – розповів Яненко.

Керівник ПАТ "Черкасиобленерго" наголосив, що "сьогодні компанія бореться за своє виживання та шукає шляхи виходу зі складного фінансового стану, в якому знаходиться. З цією метою фахівцями товариства розроблена програма оптимізації операційної діяльності компанії з дорожньою картою дій для кожної дирекції та кожного підрозділу товариства, аби максимально спрямувати зусилля на погашення існуючої заборгованості та виведення компанії із кризи".

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Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Міністерство енергетики передало АТ "Українські розподільні мережі" державні пакети акцій п’яти операторів системи розподілу (так звані "обленерго"), у тому числі державний пакет акцій "Черкасиобленерго".

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Кабінет міністрів вирішив створити державну енергетичну компанію АТ "Українські розподільчі мережі" (УРМ), 100% акцій якої належатиме державі. Компанія управлятиме державними операторами системи розподілу (обленерго).