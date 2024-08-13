У Раді немає голосів за план підвищення податків від Кабміну, розгляд законопроєкту відклали, – нардеп Железняк
Верховна Рада не розглядатиме урядові законопроєкти про підвищення податків та про виділення додаткових 500 мільярдів гривень на оборону до кінця серпня.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Законопроект від Мінфіну про рекордне підвищення податків… Його поки у серпні не буде. Гроші різко не зʼявилися і проблема з "діркою" у 500 млрд грн нікуди не поділася. Просто ніхто з влади не знає що робити з цим, голосів немає. Тому на пленарний тиждень, який буде скоро у серпні, нічого не виносять, Комітет ми по цьому закону не збираємо", – повідомив депутат.
Железняк припустив, що Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт лише у вересні, тому підвищення податків може бути радикальнішим, ніж планувалося.
"В результаті на збір суми залишиться не чотири місяці, а три. І податки доведеться піднімати більше і радикальніше", – додав депутат.
Що відомо про підвищення податків в Україні?
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.
Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.
Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.
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Цікава перепалка сталася щойно між міністрами України і США. За даними "Financial Times", міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю виданню закликав Штати прискорити виділення 50 мільярдів зелених американських баксів, бо українському керівництву грошей вже бракує на зарплатні військовим. Марченко поремствував що уповільнення постачання зброї від союзників збільшило на 12 мільярдів тих самих зелених баксів.
Проте. Американці (які на ці заяви раніше або відмовчувалися або казали щось в дусі "так-так, скоро дамо") цього разу у відповідь незвично огризнулися. Голова Американської торговельної палати Енді Гундер заявив, що Україні час визнати масштаби своєї тіньової економіки і почати реально з нею боротися. Видання радісно процитувало Гетманцева, мовляв, обсяги тіньової економіки в Україні становлять... ті самі 12 мільярдів доларів.
Ну, тобто можна сміливо множити на два.
Що сталося? Те, про що ми давно попереджали. Пані ПрІцкер (колишня представниця США з питань економічного відновлення України, а ще бізнесвумен і мільярдерка) доволі чітко дала зрозуміти українському керівництву, що халява завершується.
Тепер буде так, зранку - реформи, увечері - гроші.
Бо судячи з двох новин останніх днів у багажниках постачальників ЗСУ та в кабінетах замміністрів грошей гуляє вдосталь...і у валюті...
А дронів та ракет як не було то й не буде від держави...скільки Гетьманцев би військовий збір не підіймав...
здавалося б, логічно відправити всіх ціх прожерливих бюджетників на війну (тим більше вони навчені і треновані) і все - гроші їм і так платять... ні, треба видерти з економіки якихось 50-річних дідів і шукати в поті мордяки де б взяти 500,000,000,000 їм на забезпечення