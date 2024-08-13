Суд повернув державі захоплену Медведчуком землю на Київщині вартістю понад 840 мільйонів

Суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної прокуратури.

"Київська обласна прокуратура в суді відстояла право держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 35 га вартістю понад 840 млн грн. Йдеться про землі в Обухівському районі на березі річки Стугна – правій притоці Дніпра", – сказано в повідомленні.

Прокурори в суді довели, що районна державна адміністрація протиправно продала ці землі комерційним структурам під розміщення об'єктів для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей.

На той час розпоряджатись землями лісогосподарського призначення мав право виключно Кабінет Міністрів України.

"Власниками земельних ділянок стали юридичні особи, пов'язані з колишнім народним депутатом, співзасновником політичної партії "ОПЗЖ". Кінцевим бенефіціаром одного з товариств є його дружина, до якої застосовані санкції", – зазначив заступник керівника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець.

Враховуючи порушення вимог законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду, і Господарський суд міста Києва задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель.

Мова йде про колишнього народного депутата, співзасновника нині забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

На початку серпня повідомлялося, що суд арештував та передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) земельні ділянки у Києві, що належать оточенню Віктора Медведчука.

До того суд арештував активи, що належали братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака на загальну вартість майже 400 млн грн. Йдеться про корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них – завод з виробництва бетону та будівельна компанія.