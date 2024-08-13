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Новини
14 052 91

Кількість українських біженців в ЄС продовжує збільшуватися. Де українців найбільше?

біженці,польща

Станом на 30 червня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС отримали близько 4,32 мільйона громадян інших країн, які виїхали з України після початку повномасштабної російської агресії.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах, свідчать дані Євростату.

Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,36 млн осіб; 31,2% від загальної кількості у ЄС), Польщі (966,78 тис.; 22,4%) та Чехії (360,78 тис.; 8,4%).

У червні кількість біженців з України з тимчасовим захистом найбільше зросла у Німеччині (на 15,01 тис.; +1,1%), Польщі (на 12,52 тис.; +1,3%) та Чехії (на 4,37 тис.; 1,2%). Водночас кількість осіб з таким статусом зменшилася лише у двох країнах ЄС: Естонії (на 1,25 тис.; -3,7%) та Франції (на 80 осіб; -0,1%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (33,1), Литві (27,2) і Польщі (26,4), тоді як відповідний показник в середньому по ЄС становив 9,6 на тис. осіб.

Станом на 30 червня громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист.

У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину (45,6%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (32,4%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (22%) від їх загальної кількості.

Громадяни країн, які не входять до ЄС, які втекли з України та перебували під тимчасовим захистом станом на кінець червня 2024 року

Громадяни країн, які не входять до ЄС, які втекли з України та перебували під тимчасовим захистом станом на кінець червня 2024 року

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець травня 2024 року мали 4,26 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець квітня таких було 4,19 млн людей.

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

Автор: 

біженці (694) мігранти (432) міграція (216) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+15
Це не результат ..це маніпуляція та приспання лохторату ...шоб не контролювали подальшу здачу української землі ...зеленський ворог .
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13.08.2024 19:31
+12
Не говоріть так. Де хто з українців жили в Україні краще ніж в Європі. Коли, дай Боже закінчиться війна, і біженців перестануть утримувати, а треба бути йти працювати та заробляти собі на життя то бажаючих повернутись буде набагато більше.
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13.08.2024 19:10
+10
Якщо навіть війна не змінила свідомість наріду, а корупція навпаки посилюється, які підстави вважати що вона (корупція) зникне після війни? Так, частина населення живе добре. Це або чиновники на хабарях, або підприємці, які платять копійки зарплати. Це не показник нормального життя для більшості населення
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13.08.2024 23:01
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Пожив в Европе в Украину незахочется.
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13.08.2024 18:32 Відповісти
Не говоріть так. Де хто з українців жили в Україні краще ніж в Європі. Коли, дай Боже закінчиться війна, і біженців перестануть утримувати, а треба бути йти працювати та заробляти собі на життя то бажаючих повернутись буде набагато більше.
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13.08.2024 19:10 Відповісти
Приїдуть багато ...але не до влади зелених 🤡 !
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13.08.2024 19:15 Відповісти
Ну то яку владу вибрали самі українці. Якщо виберуть інших то буде влада інша. Але зараз під час війни треба їх просто ставити на місце, тому, що наступні вибори тільки після війни. Я за Зеленського не голосував, і думав, що він не той кандидат який потрібен Україні. Але зараз він показує результат. Не кожен і не у кожного б хватило енергії мотатись по планеті та переконувати весь цивілізований світ шо ***** це просто ***** яке напало на Україну яка нікому не загрожувала. Щоб давали зброю інвестуючи в їх безпеку на майбутнє. І ви знаєте, у нього це виходить. Про все інше зараз не на часі. Як народ скаже так і буде.
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13.08.2024 19:23 Відповісти
Це не результат ..це маніпуляція та приспання лохторату ...шоб не контролювали подальшу здачу української землі ...зеленський ворог .
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13.08.2024 19:31 Відповісти
Це так в Німеччині говорять? Чи з відти видніше? Чи ти кацап під VPNом?
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13.08.2024 19:33 Відповісти
Іван, це моя персональна думка ,коли я зарееструвалася 2007р( перша моя реестрація мем...потім путінху* ло)... такі як ви ,ше були з кацапами мишебратья !
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13.08.2024 20:39 Відповісти
Я з кацапами ніколи мишебратьями не був. В мене ненависть до них на генному рівні. Я вже не молодий. Половина мого життя пройдена ще при совку. Молодість моя була це 70-ті - 80-ті роки пройдешнього століття. Моя бабця та мани на них ніколи не говорили рускіє чи росіянці, а тільки кацапи.
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13.08.2024 21:05 Відповісти
Реально таблЄточку не з'їв...всюди кацапів бачить )))))).... Delírium tremens....
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14.08.2024 13:42 Відповісти
Перегин!
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14.08.2024 23:02 Відповісти
Так, дехто жив краще. Але багато хто з них втратив все, і тепер повернення на згарище власного будинку - перспектива не з найкращих.
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13.08.2024 19:18 Відповісти
100%. Коли заробляєш купу грошей, а потім половину віддаєш на податки, половину від залишку - за орендовану хату, плюс медична страховка плюс ще купа всього і на руках залишається значно менше ніж було в Україні, то починаєш дивитися на речі по іншому. Але є і переваги звичайно. Кожен сам вирішує шо йому важливіше..
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13.08.2024 19:18 Відповісти
Це правда. В усякому разі, у мене саме так. Але про повернення навіть не думаю. До того ж, в Україні податки ще більші, якщо ти не ФОП. От тільки ти за них отримуєш ***. Так що єдине що - це житло. Тут в Німеччині ціни космічні просто.
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14.08.2024 10:28 Відповісти
Так так..краще не платити податки !?)))
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14.08.2024 11:22 Відповісти
Звичайно. Якби я знав як - я б ніфіга не платив. А ви - ні?
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14.08.2024 11:26 Відповісти
А я ні. Я хочу мати армію, яка мене захистить. Я хочу мати охорону здоров'я..пенсію... І мені б було дуже соромно , коли б мій прем'єр міністр...чи король їздили по світу з протягнутою рукою !

... Але то таке..
..багатьом подобається не платити.
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14.08.2024 11:37 Відповісти
В деяких країнах нема ніякого звʼязку між сплатою податків і всім тим, шо ви понаписували
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14.08.2024 11:42 Відповісти
...та невже !? І довго такі країни існують ???
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14.08.2024 11:50 Відповісти
Давненько..
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14.08.2024 11:54 Відповісти
...аж 30 років ?!
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14.08.2024 11:57 Відповісти
довго...
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14.08.2024 12:00 Відповісти
аааа...агласітє пажалуста вєсь спісак...
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14.08.2024 16:05 Відповісти
я невігласам не подаю, мої лекції дорого вартують. Та й такі, як ти все одно не зрозуміють, як ви балакаєте - не доженуть...
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14.08.2024 16:09 Відповісти
Шановний, ті що відстали, ніколи вже не доженуть... А якщо нема шо сказати...то й не тре засинати...лектор блд))) недороблений
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14.08.2024 17:17 Відповісти
мені твоєї шани нах не треба... ти б краще вчив макроекономіку з фінансами і системи оподаткування, хоча б теорію, я вже мовчу про різні варіанти її реалізації... студент недороблений
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14.08.2024 17:24 Відповісти
...мене завжди дивувало...звідки в країні БЕЗ економіки... стільки ікспердів-макроекономістів !?!?... Ви всі разом з науКивцем дисертації захищали ?!... чи з прафффесаром в одній академії вчилися ?
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14.08.2024 17:49 Відповісти
це тебе зараз дивує, з чим невідомим ти стикнувся в цій темі, а скільки ще невідомого тобі є на цьому світі, огого ))).

Проблема в тому, що такі, як ти (а вас більше 70% через цю популістичну систему прямого і загального виборчого права) до влади вибирають тільки таких, як ти, фахівців, яких легко дивувати навіть таким простим економічним твердженням тут, у банальному форумі.

Єдине в моїй реакції на твої писання буде ще те, що я вчився там, як і викладаю, де тобі і подібним тобі ніколи не бути. насправді на щастя... піднімай сільське господарство Іспанії одним словом, чи, якщо під впном господарство де є ти насправді, правда думаю, що тільки руками...
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14.08.2024 18:40 Відповісти
Ну тобто, повернуться тільки ледацюги, нероби та невдахи, які не змогли в ЄС влаштуватися на роботу?
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14.08.2024 10:23 Відповісти
...ширше...повернуться депутати всіх мастей, їх корабельні сосни....і мажори... батальйон " Монако" повернеться в повному складі...і при хорошому здоров'ю !
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14.08.2024 12:15 Відповісти
І такі теж. А в основному після війни в Україні роботи буде непочатий край. Так, що робочих рук треба і треба буде...
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14.08.2024 12:22 Відповісти
Дурень думкою багатіє. !?
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14.08.2024 13:33 Відповісти
...а працювати поженуть пенсіонерів...особливо тих...в кого "достойні"пенсії.... А чом би й ні !?)))
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14.08.2024 17:19 Відповісти
Тепер я тобі скажу шо дурень думкою багатіє... Закінчиться війна припрешся в Україну. Але тут запитають де ти був і чому батьківщину не боронив? І ти думає, що тебе на якусь роботу візьмуть? А спробуєш відкрити якийсь бізнес, а що ти можеш відкрити? Хіба шо мєлким торгашом якогось ширпотребу.
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14.08.2024 20:20 Відповісти
Приїдуть, але приїдуть трутні, які і там не працювали, і тут не сильно старатимуться. Проблема в тому, що розумні і трудолюбиві українці вже знайшли роботу і з Європи не повернуться. Таким чином, ми будемо свідками епічно відсіву працездатного населення, яке осяде в Європі і нахлібників, які вимушені будуть повернутись сюди...
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14.08.2024 15:47 Відповісти
А моє покоління є свідком того, як хитрожопі українці шарились-шарились по Європі після розпаду совка, ні копійки не платили податків в український бюджет кричали єтой страньє я нічєво нє должен, а як клюнув петух в дупу і стали старі то поприїжджали протягувати руку з пенсією 3000 грн.
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14.08.2024 16:33 Відповісти
Ото ти знову заліпив горбатого....ворогу не побажаю роскошувати на 3тис. гривень в Україні... А чи знаєш ти, туріст-тракторіст , яка мінімальна... НЕ пенсія, а соціальна допомога в ЄС при досягненні пенсійного віку ????... Виплачується тим, які жодного дня не працювали легально...не сплатили пенсійних внесків... ЗОВСІМ !
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14.08.2024 17:24 Відповісти
Знаю, але тобі голодранцю її не дадуть ніколи. Це поки війна йде. А закінчиться війна хер тобі хто шо дасть. Будеш і 100 баксам радий. А ти, що і в правду думаєш, що я 3000 грн пенсії отримую? Це ти таку будеш отримувати, якщо дожеаеш.
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14.08.2024 20:12 Відповісти
Ви шо, дійсно думаєте, що в Україні так тяжко було жити як показували кацапсячі пропагандони? Ви подивіться скільки купляється нових авто навіть зараз під час війни. А їх треба утримувати, заправляти і т.д. Про погане життя в Україні це кацапські міфи. Але Україна їх розвінчає як розвінчує страх Європи перед ****** та ***********, що це втАрАя армія міра і моШЧ кацапсячих воіноФ. Так, в Україні велика корупція, але думаю, після перемоги їй буде покладено край. Так, у простих українців були невеликі зарплати, але це не тому, що економічно було неможливо, а тому, що роботодавці були жадні та корупція з'їдала.
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13.08.2024 19:17 Відповісти
Багато наріда дісно погано жило. Знайомий постійно жалівся, що Порошенко не побудував йому завод, тому він змушений працювати охоронцем в АТБ. Проголосував за Зєлю і тутже звалив в Польшу. Був там самим щирим українським патріотом, поки польське громадянство не отримав.
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13.08.2024 19:22 Відповісти
Ну є й такі Але ж це не про всіх українців. Більшість з них працьовиті та патріоти України. Особисто я б не жив в іншій країні. У моїх знайомих є діти які поїхали зараз в країни ЄС. До Німеччини, Чехії, Польщі і т.д. Так, там війни немає, ситі не голодні, діти ходять до школи та садочки. Але за Україною сумують... Брак спілкування, української природи, української кухні і т.п. їм не вистачає. Батьківщина є Батьківщина...
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13.08.2024 19:30 Відповісти
Справа звички. Звичайно, з початку - незнайома країна, інші звички, незнайома мова, все не так, все не звично. Але пару років пройде, нарід призвичаїться і все. Я десь читав, але не памʼятаю вже точну цифру, за 3-5 років середньостатистична людина починає вважати нове місце домом.
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13.08.2024 21:58 Відповісти
что касается детей, да. Oни довольно быстро интегрируются
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13.08.2024 22:16 Відповісти
..нє ну бігме...ви хоч десь виїздили далі за своє село ?... Українські магазини...з львівським пивом є в кожній країні ЄС !... "Галя балувана".... розмножується, як гриби після дощу ! Природа ....навіть в Іспанії сонячній є ідентична Карпатам..... Брак спілкування ??.. як ?!

...коли сотні тисяч земляків поряд ???)))
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14.08.2024 12:10 Відповісти
Ну якщо тобі пива достатньо то тоді з тобою все зрозуміло... Пий далі
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14.08.2024 12:18 Відповісти
Синок, якщо ти втік з України після початку війни, або поїхав горба гнути за кордон і побував в деяких країнах ЄС то це ще не значить, що ти все бачив. Я на відміну від тебе бував в інших країнах як турист. І в країнах інших материків шо тобі й не снилось. Але це не дає мені права натякати людям, що вони далі свого села нічого не бачили. Ну якщо Київ для тебе село то нема чого тобі сюди повертатись. Гни горба на чужбині. Та радій, що купив якусь драчку за 2000 євро і тобі хватає на пожерти та пиво, ну ще може на якісь труси та майку, щоб яйця прикрити.
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14.08.2024 12:43 Відповісти
Ох татусююю...не впізнав !)))... Шо ж ви таку єресь несете ?...про брак спілкування...природи....кухні...якщо хоч Вінницю пам'ятаєте ?!)))))) чи заробляєте своєю недолугою писаниною па пачку дзиґарів !?)))/... Ну тоді...дай Боже щастя !
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14.08.2024 12:53 Відповісти
Синок, мені вже не треба заробляти. Маю достойну пенсію. Сиджу на дачі свіжим повітрям дихаю. Все, що треба для нормального життя людині я заробив. Чого й тобі бажаю. Активну фазу свого життя прожив достойно, нікого не скривдив, нічого не вкрав. Роскішно не жив, але все для нормального життя маю.
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14.08.2024 13:10 Відповісти
Татусю..та вас знову Альцгеймер відвідав. Ті що чесно жили...в тих пенсія 3 000 гривень... А на "достойну"...то не про Україну....
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14.08.2024 13:19 Відповісти
Та в мене закрадається думка, що тут деякі івани пишуть не про ту Україну....зовсім не про ту...яку розікрали, обанкротили,розікрали армію...знищили освіту...медицину...а зараз всі боневтіки стали свідками секти"щита Європи" !))))
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14.08.2024 13:14 Відповісти
Чого тоді заліз на цей сайт? Для чого тобі читати про розкрадену, знищену Україну? Ти ж втік звідси, цікався краще де тобі на труси, пиво та крАсовки нові заробити. Драчка за 2000 в тебе вже є, я так зрозумів
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14.08.2024 13:23 Відповісти
Та ж як чого ??? Татуся побачити...)))) а що...свободу слова вже відмінили ???... Чи тільки з дозволу татуся...свобода ?))
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14.08.2024 13:28 Відповісти
Ні, ти просто підор який втік з України. Або кацап під VPN ом
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14.08.2024 13:31 Відповісти
Татусю...я шось не пригадую, шо вас трахав !

....певне мене з кимось сплутали...старість не радість !?
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14.08.2024 13:36 Відповісти
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14.08.2024 13:41 Відповісти
Так ти пасивний підор. Чи забув?
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14.08.2024 14:20 Відповісти
О, і кацапсячий тролляка тут як тут. Пиндуй курську народну республіку рятувати, а ти сидиш тут клаву давиш. Ти ще про те шо у тебе строітьєльний бізЬнєс є та тримаєш кучу батраків з України розкажи. Старо вже кацапчик...
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14.08.2024 13:18 Відповісти
дражайший мой закусывать надо
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14.08.2024 13:20 Відповісти
Ото по нашому...всі хто мислять інакше...то кацапські троляки....рука крємля...і глаз х..ла )))
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14.08.2024 13:21 Відповісти
а это когда аргументов нет
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14.08.2024 13:25 Відповісти
Ти з'їбався з України, якого хера тобі тут треба тоді?
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14.08.2024 13:26 Відповісти
Татусю...заспокойтеся, ви нині знову таблЄточку не випили !?... Тут не всі мають питати вашого нікчемного дозволу....в світі таки є свобода слова !
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14.08.2024 13:31 Відповісти
спасибо, Меня Вполне устраивает текущее местоположение и ещё закусывать надо прежде чем всякую хрень тут писать
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14.08.2024 13:24 Відповісти
Ти не повіриш, можна бути щирим патріотом і з японським громадянством...а можна бути кацапом і з українським паспортом !
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14.08.2024 11:55 Відповісти
Як це не повірю? Я те саме всім кажу, що самі щирі патріоти України мають польське, канадське і нідерландське громадянства! Добре, що тут ви зі мною погоджуєтеся!
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14.08.2024 12:41 Відповісти
ооо, ще один вжарений місцевою пропагандою!
в Україні такий мізерний ринок нових авто, що згадувати про нові авто, як чинник оцінки заможнього життя в Україні - це бути неадекватом!
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13.08.2024 19:59 Відповісти
Якою пропагандою?! Мені насрати, що там говорить статистик про дохід на душу населення. Я дивлюсь як люди стали жити, скільки новеньких авто з'явилось у мене в дворі, скільки їх стало їздити по місту, читаю скільки їх українці купили. Це не рахувати ті які перекупники пригнали з країн ЄС що їх можна купити до 10 тис.$. Ці взагалі рахувати марна справа, їх як гною на фермі. Далі, подивись які маєтки навколо міст будуються і вже збудовані. Як почали жити фермери і т.д. А те шо там рахують на душу насільєнія мені до лампочки. У кацапів он пишуть шо в десять раз більше ніж в Україні і шо? Живуть тільки на мАААЦквє, підєрє та ще декілька міст, а решта кацапів 90 відсотків це ніщеброди, серуть до цих пір в дерев
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13.08.2024 21:13 Відповісти
ну а мені насрати що тим побачив, бо твоє "побачив" до статистики не приліпиш!
а згідно зі статистикою, в Україні такий самий ринок нових авто, пропорційно, як в Албанії!
ще раз, використовувати ринок нових авто щоб показати заможність українців - це бути дебілом
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13.08.2024 21:16 Відповісти
Нові авто це тільки один аспект який я назвав. Все перерахувати в одному, чи кількох реченнях неможливо.
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14.08.2024 12:17 Відповісти
Татусю, та шо це ви срете, куди підете...нетримання вже....старече це...
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14.08.2024 16:10 Відповісти
Синок, будеш жерти скільки пива то в тебе точно нетримання скоро буде. А за мене не сци, те життя що я прожив, гарних дівчат любив, багато країн об'їздив, до речі ще при совку, дуже багато розмовляв з чудовими та розумними людьми, багатьом навіть руку жав та автографи давали, то в мене є що пригадати. А шо ти бачило в житті окрім пива та гнуття горба на дядю, ще й на чужбині...
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14.08.2024 16:43 Відповісти
Дід Опанас ...це ти ?!..
Зовсім мене ніжками своїми запльонтав )))... Шо ти мелеш... маразматику !?)))... Шо ти про мене знаєш!?... серуне старий ?)))... Народ НЕ приїде..будеш свій хліб -пенсію відробляти потом і кров'ю....нема кому робити на твоє утримання...так шо не тужся !... Побережи нервову систему...
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14.08.2024 17:30 Відповісти
Ще раз кажу, синок, не сци в компот. Я ж не ти голодранець. Навіть якщо перестануть виплачувати зароблену за 40 років стажу пенсію, я матиму за що безбідно жити до кінця своїх днів. Є збереження та і майно є, якщо шось, то продати можна, і квартиру другу здаю таким як ти голодранцям. А от як з тобою, щось недобре трапиться то будеш дев'ятий пуй без солі доїдати.
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14.08.2024 20:06 Відповісти
Есть разные типы агрессоров
-Это неуравновешенные личности со слабой нервной системой
-Второй тип грубиянов отличается полным отсутствием чувства меры и такта, недостатком воспитания
-Третий тип - грубияны-манипуляторы
-С четвертым типом агрессоров все просто: вы не нравитесь этому человеку, и он хочет причинить вам боль, задеть, уязвить
-Наконец, есть еще один типаж. В этом случае через грубость обидчик самоутверждается

У всех типов хамов есть один общий знаменатель. Почти всегда это люди чем-то недовольные, неудовлетворенные, обиженные на жизнь.

Просто любопытно Иван Иванович он чьих будет ?
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14.08.2024 22:13 Відповісти
....Так, в Україні велика корупція, але думаю, після перемоги їй буде покладено край. ...
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13.08.2024 21:45 Відповісти
В РФ не стали чекати закінчення війни, а почали боротися з корупцією в вищих ешелонах влади, серед високопоставлених військових. Руомість і нерухомість, суми грошей, дорогоцінності, які там фігурують- просто фантастичні.
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13.08.2024 23:43 Відповісти
Да как-то всё равно что там, но в целом для Украины это плохо.
...зараз не на часі боротися з корупцією...після перемоги їй буде покладено край-это путь в никуда
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13.08.2024 23:54 Відповісти
.. ага..харошій шутєка...да !?)))
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14.08.2024 11:40 Відповісти
Якщо навіть війна не змінила свідомість наріду, а корупція навпаки посилюється, які підстави вважати що вона (корупція) зникне після війни? Так, частина населення живе добре. Це або чиновники на хабарях, або підприємці, які платять копійки зарплати. Це не показник нормального життя для більшості населення
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13.08.2024 23:01 Відповісти
Знаю особисто не меньше 5 сімей, які "пожили в Європі" і захотіли повернутись.
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14.08.2024 12:38 Відповісти
Ооооо...та я знаю не менше 400... ..сімейств депутатських))).

... А ще прокурорських...податківських...тцк-шнівських...всіх таможеніків....та ***...а ще всіх вищеперерахованих корабельні сосни з виводками .... набереться.....не менше МЛН. !
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14.08.2024 13:25 Відповісти
Сумно, спочатку ця спільнота "Галасує" потім приводить війну і тікає, бо там ситі і по приколу не буде , на мову не чхати, а сідають і вчать, і діточок на кращу освіту орієнтують, тут сирени смерть, і помирають кращі, а 4 мільйонам чхати хотіли,"Моя хата скраю"ОСЬ ТАКА СПІЛЬНОТА!!
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13.08.2024 19:56 Відповісти
ще сумніше коли таке бидло як галина саме не воює, але колоди в себе в оці не бачить
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14.08.2024 00:03 Відповісти
Це і є потужна інтеграція громадян України в Євросоюз і НАТО!
Мрії збуваються!
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13.08.2024 20:09 Відповісти
Даа,мля, а інтеграція в таможжєнний саюз відбувається в Курській обл.
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13.08.2024 20:38 Відповісти
Пусть каждый день за понижение призывного возраста рассказывают, это, конечно, замедлит бегство укрпинцев
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13.08.2024 20:35 Відповісти
Нажаль люди і продовжують виїжджати.
Зараз масово виїжджають з підлітками хлопцями.
Україна втрачає мільйони людей і мертвими і живими.
Корупція, війна сжерають країну, нажаль.
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14.08.2024 11:14 Відповісти
Як можна говорити про якесь повернення...в воюючу країну !? Ви там всі з глузду з'їхали...? Чи тримаєте читачів тих бздурів за повних ідіотів ???
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14.08.2024 11:27 Відповісти
арбайтен во славу Жормани,боневтікі могут оставаться в НАЙПОТУЖНІШІЙ ДЕМОКРАТІЇ ім Валоді Янетряпковіча
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14.08.2024 12:03 Відповісти

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