Кількість українських біженців в ЄС продовжує збільшуватися. Де українців найбільше?
Станом на 30 червня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС отримали близько 4,32 мільйона громадян інших країн, які виїхали з України після початку повномасштабної російської агресії.
Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах, свідчать дані Євростату.
Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,36 млн осіб; 31,2% від загальної кількості у ЄС), Польщі (966,78 тис.; 22,4%) та Чехії (360,78 тис.; 8,4%).
У червні кількість біженців з України з тимчасовим захистом найбільше зросла у Німеччині (на 15,01 тис.; +1,1%), Польщі (на 12,52 тис.; +1,3%) та Чехії (на 4,37 тис.; 1,2%). Водночас кількість осіб з таким статусом зменшилася лише у двох країнах ЄС: Естонії (на 1,25 тис.; -3,7%) та Франції (на 80 осіб; -0,1%).
Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (33,1), Литві (27,2) і Польщі (26,4), тоді як відповідний показник в середньому по ЄС становив 9,6 на тис. осіб.
Станом на 30 червня громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист.
У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину (45,6%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (32,4%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (22%) від їх загальної кількості.
Громадяни країн, які не входять до ЄС, які втекли з України та перебували під тимчасовим захистом станом на кінець червня 2024 року
Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець травня 2024 року мали 4,26 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець квітня таких було 4,19 млн людей.
У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.
На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.
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... Але то таке..
..багатьом подобається не платити.
Проблема в тому, що такі, як ти (а вас більше 70% через цю популістичну систему прямого і загального виборчого права) до влади вибирають тільки таких, як ти, фахівців, яких легко дивувати навіть таким простим економічним твердженням тут, у банальному форумі.
Єдине в моїй реакції на твої писання буде ще те, що я вчився там, як і викладаю, де тобі і подібним тобі ніколи не бути. насправді на щастя... піднімай сільське господарство Іспанії одним словом, чи, якщо під впном господарство де є ти насправді, правда думаю, що тільки руками...
...коли сотні тисяч земляків поряд ???)))
....певне мене з кимось сплутали...старість не радість !?
в Україні такий мізерний ринок нових авто, що згадувати про нові авто, як чинник оцінки заможнього життя в Україні - це бути неадекватом!
а згідно зі статистикою, в Україні такий самий ринок нових авто, пропорційно, як в Албанії!
ще раз, використовувати ринок нових авто щоб показати заможність українців - це бути дебілом
Зовсім мене ніжками своїми запльонтав )))... Шо ти мелеш... маразматику !?)))... Шо ти про мене знаєш!?... серуне старий ?)))... Народ НЕ приїде..будеш свій хліб -пенсію відробляти потом і кров'ю....нема кому робити на твоє утримання...так шо не тужся !... Побережи нервову систему...
-Это неуравновешенные личности со слабой нервной системой
-Второй тип грубиянов отличается полным отсутствием чувства меры и такта, недостатком воспитания
-Третий тип - грубияны-манипуляторы
-С четвертым типом агрессоров все просто: вы не нравитесь этому человеку, и он хочет причинить вам боль, задеть, уязвить
-Наконец, есть еще один типаж. В этом случае через грубость обидчик самоутверждается
У всех типов хамов есть один общий знаменатель. Почти всегда это люди чем-то недовольные, неудовлетворенные, обиженные на жизнь.
Просто любопытно Иван Иванович он чьих будет ?
...зараз не на часі боротися з корупцією...після перемоги їй буде покладено край-это путь в никуда
... А ще прокурорських...податківських...тцк-шнівських...всіх таможеніків....та ***...а ще всіх вищеперерахованих корабельні сосни з виводками .... набереться.....не менше МЛН. !
Мрії збуваються!
Зараз масово виїжджають з підлітками хлопцями.
Україна втрачає мільйони людей і мертвими і живими.
Корупція, війна сжерають країну, нажаль.