БЕБ звинуватило посадовців міськради Дніпра у закупівлі товарів для ЗСУ за завищеними цінами

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрює чотирьох службових осіб Дніпровської міськради у розтраті бюджетних коштів, що були виділені на фінансування Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки.

Посадовцям повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна організованою групою) Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба БЕБ.

Організатору та виконавцю розтрати коштів суд обрав запобіжний захід у виді застави розміром 2 млн грн, пособникам – домашній арешт у нічний час, зазначається у повідомленні.

За версією слідства, директор одного із Департаментів міськради створив організовану групу, до складу якої увійшли його підлеглі начальники управлінь та заступниця одного з відділів.

У БЕБ стверджують, що учасники цієї організованої групи здійснювали закупівлю військового обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей (монокуляри нічного бачення, тепловізори, електричні побутові прилади, вироби з текстилю, меблі, генератори, механізоване обладнання тощо) за завідомо умисно завищеними цінами.

"Сума наразі встановлених збитків бюджету складає понад 10 млн грн. Вона підтверджена судовими товарознавчими та економічними експертизами", – зазначається у повідомленні БЕБ.

Читайте також: БЕБ змінило підозру Коломойському: до звинувачень додалася нова стаття

Зокрема, за даними слідства, один із тендерів на закупівлю приладів нічного бачення та тепловізорів вартістю 20 млн грн був оголошений без відповідного аналізу ринку, а переможцем було обрано єдину компанію, що брала участь у тендері.

"Проаналізувавши цей тендер, детективи БЕБ встановили, що постачальник закупив прилади нічного бачення та тепловізори в іншої компанії з націнкою понад 5,3 млн грн. Тобто ціну завищили орієнтовно на 25%", – стверджують правоохоронці.