Найбільше електромобілів купують на Львівщині та у Києві. Найпопулярніші моделі
У липні український автопарк поповнили майже 4,8 тис. електромобілів. Найбільше авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) купують на Львівщині.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зокрема, найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 715 авто (88% вживані);
- Київ – 551 (61% вживані);
- Дніпропетровська область – 359 (69% вживані);
- Київська область – 355 (70% вживані);
- Одеська область – 275 (73% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Honda M-NV.
Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Nissan Leaf – на Львівщині та в Одеській області;
- Tesla Model Y – у Києві;
- Tesla Model 3 – на Дніпропетровщині та Київщині.
Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.
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