Найбільше електромобілів купують на Львівщині та у Києві. Найпопулярніші моделі

У липні український автопарк поповнили майже 4,8 тис. електромобілів. Найбільше авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) купують на Львівщині.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зокрема, найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 715 авто (88% вживані);

Київ – 551 (61% вживані);

Дніпропетровська область – 359 (69% вживані);

Київська область – 355 (70% вживані);

Одеська область – 275 (73% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Honda M-NV.

Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Nissan Leaf – на Львівщині та в Одеській області;

Tesla Model Y – у Києві;

Tesla Model 3 – на Дніпропетровщині та Київщині.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.