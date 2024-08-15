БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
166 0

Найбільше електромобілів купують на Львівщині та у Києві. Найпопулярніші моделі

электромобиль

У липні український автопарк поповнили майже 4,8 тис. електромобілів. Найбільше авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) купують на Львівщині.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зокрема, найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 715 авто (88% вживані);
  • Київ – 551 (61% вживані);
  • Дніпропетровська область – 359 (69% вживані);
  • Київська область – 355 (70% вживані);
  • Одеська область – 275 (73% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був Honda M-NV.

Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Nissan Leaf – на Львівщині та в Одеській області;
  • Tesla Model Y – у Києві;
  • Tesla Model 3 – на Дніпропетровщині та Київщині.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.

Автор: 

авто (4123) електромобіль (690)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 