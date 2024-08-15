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Новини
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Україна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод, конфіскований у Дерипаски

Олег Дерипаска

Україна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод, який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це у коментарі liga.net повідомили у Фонді державного майна.

Зазначається, що за рішенням Вищого антикорупційного суду, у дохід держави вилучили 100% корпоративних прав МГЗ, які раніше контролював Дерипаска. Окремо вилучили понад 150 будівель, більше ніж 200 одиниць транспорту тощо.

Наразі Фонд держмайна займається реєстрацією цього майна для наповнення статутного капіталу МГЗ. Після цього вже можна буде готуватися до великої приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

У Фонді запевнили, що МГЗ, безумовно, буде виставлений на приватизацію.

Про Миколаївський глиноземний завод

Російський олігарх Дерипаска контролював Миколаївський глиноземний завод починаючи з 2000-х років. Підприємство є одним із найбільших у Європі кольорової металургії, починаючи з 2022 року воно не працювало.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, в тому числі МГЗ, який забезпечував 20% виробництва глинозему компанії.

Ще у липні 2022 року Шевченківський районний суд Києва за клопотанням СБУ передав корпоративні права ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Автор: 

Дерипаска Олег (158) приватизація (1347) ФДМУ (1364) Миколаївський глиноземний завод (5)


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Топ коментарі
+8
пока бенин Оманский Нарик играет роль гиДранта а фсбэшник Елдак "решает" вопросы с фсбэшно-рЫговскими коллегами типа Хламидии, паДлолюка, татарова, шурмы и т.д я за дерипаску и т.д "спокоен"....
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15.08.2024 11:08
+7
Купить той же Дерипаска через підставні фірми.
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15.08.2024 10:55
+5
ми з батьком у 90-х вклали "ваучери" у той завод, отримали дивідендів 200 грн за 20 років 😁
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15.08.2024 11:26
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Купить той же Дерипаска через підставні фірми.
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15.08.2024 10:55 Відповісти
от і добре, ми ще раз конфіскуємо ...і так по колу
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15.08.2024 12:12 Відповісти
так даже краще - знову відберемо і перепродамо ))
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15.08.2024 19:53 Відповісти
пока бенин Оманский Нарик играет роль гиДранта а фсбэшник Елдак "решает" вопросы с фсбэшно-рЫговскими коллегами типа Хламидии, паДлолюка, татарова, шурмы и т.д я за дерипаску и т.д "спокоен"....
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15.08.2024 11:08 Відповісти
ми з батьком у 90-х вклали "ваучери" у той завод, отримали дивідендів 200 грн за 20 років 😁
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15.08.2024 11:26 Відповісти
а я був "розумніший" вклав в інвест фонд "Омета" братів Суркісів
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15.08.2024 12:13 Відповісти
Таку пику не можна демонструвати без трусів!
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15.08.2024 11:33 Відповісти
Можна робити ставки на те, як швидко його придбає якийсь "справжній" українець на кшталт кАломойши чи фірташа! Там і зятьок пінчучок теж не ликом шитий і теж приймає участь в дєрібані, бо для цього вони і вкладувались в "проект Буратіно" у 2019-му. Ось для кого було оте гасло про "кінець епохи бідності", а лох думав, що то про нього і...побіг голосувати за голо(го)Бородька, яким керував ЗЄрмак.
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15.08.2024 11:40 Відповісти
у 2030 році
Україна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод, конфіскований у Дерипаски
якщо не буде ЗЕбанди
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15.08.2024 11:48 Відповісти
для тих хто не розуміє пояснюю: цей завод як валіза без ручки...він всього лиш один з етапів виробничого циклу алюмінію, сам по собі не має ніякої цінності. Треба мати, окрім доступу до бокситів, ще й завод по виробництву алюмінію. Він був в Запоріжжі...купив його той самий Дерипаска і...збанкрутутвав, хоча він і так був морально застарілий і не конкурентноспроможний...
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15.08.2024 12:18 Відповісти
Деріпаска з цього посміється...бо він купував заводи алюміівої промисловості в Україні виключо для того, щоб знищувати їх як конкурентів. Від тих заводів нічого крім старих цехових приміщень не залишилось і самому Деріпаскові вони й не потрібні...
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15.08.2024 12:56 Відповісти
і продадуть такому ж дерипасці, щоб його і далі грабував... Лохи.
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15.08.2024 13:13 Відповісти
Шось мені підказує що виграє тендер, якийсь офшор пердака.
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15.08.2024 13:18 Відповісти
Може брокера пора мінять, чим єдину квартиру продавать,тим паче що строк договору закінчився, а владу потрібно міняти чим частіше тим ліпше, а то країни не буде.
- Самі нічогісінько не можуть зробити щоб економіка підвищувалася тільки мародерять , тим паче коли ці активи (до речі згідно конституції надра належать народу) рясно покриті кровю українських захисників. Спочатку один раз вкрали тепер другий , а коли хлопці прийдуть з фрону що брацювати ні чого не залишиться.
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15.08.2024 19:27 Відповісти
Давно пора!
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15.08.2024 22:29 Відповісти

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