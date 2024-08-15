Україна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод, конфіскований у Дерипаски

Україна планує приватизувати Миколаївський глиноземний завод, який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це у коментарі liga.net повідомили у Фонді державного майна.

Зазначається, що за рішенням Вищого антикорупційного суду, у дохід держави вилучили 100% корпоративних прав МГЗ, які раніше контролював Дерипаска. Окремо вилучили понад 150 будівель, більше ніж 200 одиниць транспорту тощо.

Наразі Фонд держмайна займається реєстрацією цього майна для наповнення статутного капіталу МГЗ. Після цього вже можна буде готуватися до великої приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

У Фонді запевнили, що МГЗ, безумовно, буде виставлений на приватизацію.

Про Миколаївський глиноземний завод

Російський олігарх Дерипаска контролював Миколаївський глиноземний завод починаючи з 2000-х років. Підприємство є одним із найбільших у Європі кольорової металургії, починаючи з 2022 року воно не працювало.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, в тому числі МГЗ, який забезпечував 20% виробництва глинозему компанії.

Ще у липні 2022 року Шевченківський районний суд Києва за клопотанням СБУ передав корпоративні права ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).