В Україні через спеку знову зростає споживання електроенергії, відключень поки немає

Енергетики фіксують зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Споживання у четвер, 15 серпня, станом на 9:30, на 1,9% вище, ніж учора. Це зумовлено спекотною погодою у південних та частині західних областей", – йдеться у повідомленні.

Водночас днем раніше, 14 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що і попередньої доби.

Фахівці уточнюють, що прохолодні ночі та нижча, ніж у попередні тижні, температура вранці – зумовлюють максимальний рівень споживання саме у вечірні години.

Тож енергетики закликають до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо з 18:00 до 22:00.

Водночас, попри зростання споживання електроенергії, застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується.

Як додали в "Укренерго", через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 499 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Чернігівській та Харківській, областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.