Відзавтра Литва забороняє в’їзд усім зареєстрованим у Білорусі легковим авто

Із 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, буде заборонений.

Про це повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

Зазначається, що заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника або водія.

Запроваджене з 18 липня обмеження на в'їзд до Литви легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на авто, які належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС.

Тож, від завтрашнього дня Литва поширює заборону на в'їзд на всі зареєстровані в Білорусі легковики.

Як повідомлялося, із 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їхати на території Латвії.