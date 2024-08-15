СБУ знайшла схему розкрадання коштів на постачанні FPV-дронів для ЗСУ. Що відомо? (оновлено)

Служба безпеки та Національна поліція викрили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом постачання неякісних FPV-дронів для Сил оборони.

Організатором схеми правоохоронці називають директора приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем, повідомляє пресцентр СБУ та пресслужба Офісу генпрокурора.

Йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За даними слідства, у січні 2024 року очолюване ним підприємство стало переможцем оголошеного Нетішинською міською радою тендеру на закупівлю FPV-дронів для забезпечення Сил оборони. Упродовж січня-квітня 2024 року сторони уклали низку договорів на закупівлю 1 тисячі FPV-дронів загальною вартістю понад 16,4 млн грн.

"Підозрюваний вирішив підзаробити і значно "здешевив" виробництво. Замість передбачених тендерною та технічною документацією відеокамер та відеопередавачів, на дрони встановлювались прилади нижчої якості та майже у два рази дешевші. Таким чином підозрюваний привласнив понад 5,7 млн грн бюджетних коштів", – зазначають в Офісі генпрокурора.

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В СБУ уточнили, що "накрутка" на кожному безпілотнику становила від 4 тис. до 7,5 тис. грн, залежно від його виду. Однак після проведення аудиту та спеціальної експертизи на відповідність технічним вимогам товару правоохоронці отримали підтвердження злочинної діяльності підприємця.

Правоохоронці не уточнюють назву виробника дронів. Проте, за даними судового реєстру, йдеться про ТОВ "Дроніка". За даними держреєстру, його директором та власником є Богдан Довбиш.

Згідно із судовими матеріалами, СБУ розслідує кримінальне провадження від 6 березня 2024 року про те, що посадові особи виконавчого комітету Нетішинської міської ради за попередньою змовою, з посадовими особами ТОВ "Дроніка", в умовах воєнного стану, привласнили бюджетні кошти під час виконання договорів купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS.

За даними слідства, компанія виготовила на замовлення міськради 1000 FPV-дронів, використовуючи серед інших складових дешевші запчастини гіршої якості, ніж заявлені на тендері. Таким чином, зменшивши вартість складових для виробництва дронів, постачальники заволоділи бюджетними коштами, перерахованими на рахунок підприємства на виконання умов договору, вважають правоохоронці.

10 червня в рамках розслідування справи у приміщенні виконкому Нетішинської міськради відбулися обшуки.