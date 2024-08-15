Справа "пального Курченка": Апеляція ВАКС вдвічі зменшила заставу бізнесмену Тищенку

Апеляційна палата Вищого антикоруційного суду вдвічі зменшила заставу бізнесмену Сергію Тищенку, якого підозрюють у заволодінні арештованими нафтопродуктами олігарха Курченка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У лютому, під час обрання запобіжного заходу, прокурор САП просив взяти Тищенка під варту із заставою у понад 499 млн грн.

Натомість захист і сам Тищенко просили призначити цілодобовий домашній арешт або не більше 10-15 млн грн альтернативної застави. Тоді слідчий суддя відправив Тищенка у СІЗО із заставою у 363 млн грн.

Згодом, під час продовження дії запобіжного заходу, цю суму зменшили на 30 млн. А сьогодні апеляція ВАКС знизила суму вдвічі, до 181 млн грн. Відповідне рішення ухвалили судді Микола Глотов, Віктор Панкулич та Ігор Панаід.

Також у цій справі підозру отримав екснардеп Сергій Пашинський, але за нього відразу внесли заставу у 272,5 млн грн і він вийшов на волю. Тищенко продовжує перебувати в СІЗО.

Справа "пального" Курченка

За версією слідства, група компаній "СЄПЕК" Сергія Курченка ввозила в Україну нафтопродукти за схемою обірваного транзиту, щоб не сплачувати податки. Ці нафтопродукти зберігалися на Одеському НПЗ, в цистернах в Одесі, Херсонській нафтоперевалці і на нафтобазі в Василькові Київської області. Вони були арештовані за рішенням суду у 2014 році.

Слідство вважає, що у Тищенка виник умисел на заволодіння цими нафтопродуктами Курченка, для чого він вступив у змову з Сергієм Пашинським, який на той час виконував обов'язки голови Адміністрації президента. Зрештою, за рішенням суду арештовані нафтопродукти передали держпідприємству "Укртранснафтопродукт", яке продало їх фірмі "Укройлпродукт" з групи компаній "Фактор", яку контролював Тищенко.

Зрештою паливо продали "Укройлпродукту" за заниженою вартістю, а отримані кошти нібито вивели через ТОВ "Ітанік стронг", ТОВ "Трейд інвест компані" та інші компанії, підконтрольні Тищенку.

У САП уточнюють, що ДП "Укртранснафтопродукт" відкрило рахунок у банку "Фортуна", який належав матері Тищенка. Саме через цей рахунок була здійснена сплата за нафтопродукти, яку потім вивели на підконтрольні Тищенку структури. А сам банк у подальшому був ліквідований. Таким чином, дії Тищенка та інших підозрюваних завдали державі понад 967 млн грн шкоди.