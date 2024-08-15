Застосування для трансфертного ціноутворення тільки норми Platts порушує норми міжнародної практики, – Deloitte

Українське податкове законодавство не обмежує платника податків використанням лише однієї бази даних для порівняння цін на експорт залізорудної сировини. Тож застосування з цією метою винятково норм Platts податковими органами є помилкою.

Про це директор практики з трансфертного ціноутворення Deloitte в Україні Олександр Ямпольський зазначає у своїй колонці для українського Forbes.

Він зауважив, що український бізнес часто звертається до судів, щоб скасувати такі донарахування, і вже є чимало випадків успішного оскарження рішень податкових органів. Висновок суду у цих справах свідчить, що метод порівняння цін на основі Platts має бути застосований лише тоді, коли він є таким же надійним, як і метод рентабельності.

При цьому суди вказують, що доводити порушення мають саме податківці. Тому, якщо компанія провела якісний аналіз, то податкові органи мають спочатку оскаржити її підхід, і тільки потім застосовувати власний метод.

"Проте деякі суди підтримують позицію податкових органів, стверджуючи, що вказані аспекти не так важливі. Один із судів висловив позицію, що для порівняння цін на експорт залізорудної сировини потрібно використовувати тільки одну базу даних, а саме Platts. Податкове ж законодавство не обмежує платника податків лише одним джерелом інформації, а допускає широкий вибір джерел", – наголошує Ямпольський.

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Він зазначає, що така позиція підтверджена і міжнародною практикою, а саме Настановами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка першою розробляла правила трансфертного ціноутворення.

"Настанови не згадують про необхідність застосування ані єдиного джерела інформації, ані єдиного методу для аналізу. До речі, навіть українські податкові органи не завжди використовують одне й те саме джерело інформації під час своїх перевірок", – додав топменеджер Deloitte.

Як повідомлялося, серед головних проблем у своїй роботі українські експортери вказують сумнівні методи контролю трансфертного ціноутворення, неповернення ПДВ та валютні обмеження.