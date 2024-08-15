Ахметов добудував супер’яхту за $500 мільйонів і виставив на продаж усі свої приватні літаки. ВIДЕО

Мільярдер Рінат Ахметов продає всі свої приватні літаки літаки.

Усі вони були придбані більше десяти років тому, йдеться у матеріалі УП "Літо олігархів".

Зокрема, за даними європейських брокерів, на продаж виставили джети:

Falcon 7x з бортовим номером M-SCMG;

Falcon 7x – P4-SCM;

Airbus A319-133X(CJ) – P4-RLA.

За даними видання, десять років тому вартість перших двох бізнес-джетів становила близько $100 млн, а приватний Airbus свого часу міг коштувати близько $80 млн.

У пресслужбі Ахметова підтвердили, що всі ці літаки виставлено на продаж.

Виданню також вдалося отримати буклети з описом літаків, на них можна побачити, як виглядає зсередини найбільший літак мільярдера з бортовим номером P4-RLA (RLA розшифровується як Рінат Леонідович Ахметов), який наразі чекає на продаж у аеропорту Відня.

Водночас німецька верф Lürssen добудувала і спустила на воду 145-метрову яхту Luminance Ахметова вартістю понад $500 млн, яку почали будувати ще у 2018 році.

Наразі Luminance входить до переліку найбільших яхт у світі, востаннє її зафіксували біля берегів Хорватії, що може свідчити про те, що нею почали користуватися рідні Ахметова.

Раніше у пресслужбі Ахметова обіцяли продати яхту, зараз там стверджують, що поки що не отримали від покупців належних пропозицій.

Як повідомлялося, за оцінками американського Forbes, статки найбагатшого українського бізнесмена Ріната Ахметова у 2023 році зменшилися на $1,7 млрд – до $4 млрд.