Мережа магазинів "Аврора" купує у Dragon Capital Фіали логістичний комплекс під Києвом

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Вигідна покупка" придбати єдиний майновий комплекс, що належить ТОВ "Вест Гейт Логістик".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передає LIGA.net.

ТОВ "Вигідна покупка" зареєстроване в лютому 2017 року в селищі Опішня Полтавської області. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.

Засновником фірми є кіпрська компанія "Авроритейл Інвестментс Лімітед", кінцевий бенефіціарний власник – співзасновник мережі мультимаркетів "Аврора" Лев Жиденко. На сьогодні мережа налічує понад 1400 магазинів в Україні та 25 у Румунії.

"Вест Гейт Логістик" заснована в травні 2006 року в селі Стоянка Бучанського району й перебуває у власності компанії New Ukraine PE Holding, яка входить до групи компаній Dragon Capital Томаша Фіали.

Це один із найбільших складських комплексів під Києвом площею близько 97 000 кв. м. У 2022 році його було майже повністю зруйновано російськими військами.

Dragon Capital у серпні 2016 року отримала дозволи АМКУ на купівлю "Іст Гейт Логістик" і "Вест Гейт Логістик", які керують однойменними складськими комплексами класу "А", у девелоперської компанії GLD Invest Group (Відень, Австрія).

У середині липня цього року повідомлялося, що інвестиційна компанія Томаша Фіали Dragon Capital продала свою частку в Arricano, девелоперській компанії, яка управляє та є власницею великих київських ТРЦ "РaйОN", "Проспект" і Sky Mall, а також City Mall у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.