"Укренерго" вперше провело аукціон з придбання резервів в енергосистемі на 5 років

НЕК "Укренерго" вперше провела довгостроковий спеціальний аукціон на закупівлю резервів підтримки частоти (РПЧ) строком на 5 років, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

За попередніми результатами аукціону, вдалося придбати всю необхідну для цього виду резервів потребу в обсязі 99 МВт, остаточні результати будуть оголошені після завершення терміну на оскарження результату торгів, повідомляє пресслужба компанії.

Загалом в аукціоні взяли участь 39 учасників (генеруючих одиниць), які зробили 230 пропозицій.

Попередніми переможцями обрали 12 компаній, які запропонували найнижчі ціни за надання послуги з РПЧ: від 589 грн до 1001 грн за мегават. Середньозважена ціна за мегават склала менше 700 грн. При цьому прайс-кеп на ринку допоміжних послуг з надання РПЧ складає 1339,82 грн за мегават, зауважили в "Укренерго".

Допоміжні послуги з надання резерву підтримки частоти – це послуга з готовності генеруючого обладнання постійно реагувати на зміну частоти в енергосистемі. Це швидкий резерв, який надається автоматично, не пізніше ніж через 30 секунд. Цей вид резерву необхідний для стабільної синхронної роботи європейської та української енергосистем.

"Пропозиція в кожній годині значно перевищувала виставлену на аукціон потребу і складала до 368 МВт. Для порівняння: за 15 днів серпня пропозиція на добових аукціонах з придбання послуги надання РПЧ, в середньому, покривається на 22% і не перевищує 30 МВт (при потребі 99 МВт)", – зазначається у повідомленні.

Переможці аукціону отримають зафіксований у євро контракт з "Укренерго" на надання послуг з РПЧ на 5 років, з відтермінуванням надання послуги на один рік із моменту проведення аукціону.

"Тобто, інвестори матимуть час до жовтня 2025 року, щоб побудувати електростанцію чи установки збереження енергії та пройти сертифікацію обладнання із надання цього виду резерву", – пояснили в "Укренерго".

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Водночас переможці вже протягом 30 днів мають внести фінансове забезпечення на ескроу-рахунки.

В "Укренерго" зауважують, що всі учасники аукціону – нові учасники ринку електроенергії, що свідчить які планують будувати нові генеруючі потужності.

В компанії додали, що наступний довгостроковий аукціон відбудеться 22 серпня, на послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти (АРВЧ).

Як повідомлялося, за оцінками "Укренерго", для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт нової генерації, це коштуватиме близько 12-13 мільярдів євро.