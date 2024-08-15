Китай встановить експортний контроль над металом, який застосовується в боєприпасах

Міністерство торгівлі Китаю встановить експортний контроль над металом стибієм (інші назви – антимон, сурма), що широко використовується в боєприпасах і різко подорожчав останнім часом.

Про це йдеться в повідомленні китайського відомства, передає LIGA.net.

Як повідомляється, Китай запровадить обмеження з 15 вересня.

Видання Bloomberg пише, що таким чином Китай посилює свій контроль над глобальними постачаннями критичних матеріалів, серед яких галій, германій, графіт.

Згідно з дослідженням Європейського Союзу від 2023 року, Китай є найбільшим у світі постачальником понад 30 найважливіших мінералів, на нього припадає 56% світових запасів сурми. Домінування Китаю на сировинному ринку накопичувалося десятиліттями, але в останні роки уряди США та інших західних країн докладають зусиль для забезпечення альтернативних постачань.

Сурма використовується в боєприпасах і антипіренах (речовини, що ускладнюють займання матеріалів та знижують швидкість поширення полум'я), а також у кераміці, склі та гумових виробах.

Незважаючи на те, що Китай є найбільшим у світі виробником сурми, її видобування суттєво впало за останні роки. Це підігріло побоювання глобального дефіциту та спричинило різке зростання цін.

Згідно з даними агентства Fastmarkets, вартість металу цього року підскочила майже на 100% – до $23 150 за тонну, це найвищий показник щонайменше з 2005 року.

В Україні прояви стибію пов'язані з родовищами ртуті Донбасу (Микитівське рудне поле), проте вміст стибію в рудах низький (0,4-1%), технологія добування не була розроблена, що не давало змоги вилучати стибій навіть як супутній елемент разом зі ртуттю, родовище якої внаслідок виснаження запасів багатих руд 1995 року припинили експлуатувати.

У червня повідомлялося, що Міністерство економіки Тайваню розширило санкції проти Росії та Білорусі, заборонивши експорт до цих країн нітроцелюлози – важливого компонента для виробництва снарядів.