Швейцарія заморозила $1,5 мільярда у пов’язаних із російським олігархом Керімовим осіб

Генеральна прокуратура Швейцарії почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. У зв'язку з цим Державний секретаріат з економічних питань (SECO) тимчасово заморозив 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).

Про це пише газета Le Temps, передає LIGA.net.

Цих чотирьох осіб підозрюють у порушенні закону про ембарго у зв'язку з поточною ситуацією в Україні та відмиванні грошей.

Генпрокуратура Швейцарії розпочала розслідування справи Керімова у листопаді 2023 року. У межах кримінального провадження провели вісім обшуків у кантонах Люцерн, Цуг та Нідвальден.

Згідно з даними SECO, внаслідок санкцій проти Росії загалом було заморожено 7,1 млрд швейцарських франків ($8,14 млрд). До цієї суми входить нерухомість, автомобілі та витвори мистецтва, що належать особам або компаніям, проти яких введено санкції.

Наразі жодних арештів не проведено, діє презумпція невинуватості.

У 2017 році Керімов був затриманий у Франції через підозру в несплаті податків, проте в 2018 році з нього зняли обвинувачення.

У липні 2022 року Міністерство фінансів США заморозило пов'язані з Керімовим активи на $1 млрд.

Російський олігарх перебуває під санкціями США, Великої Британії, Європейського Союзу та України.

У лютому цього року повідомлялося, що прокуратура США хоче продати супер'яхту російського мільярдера Керімова.