Світовий ринок ігор цьогоріч отримає $188 мільярдів доходу. Майже чверть грошей принесе Китай

Цього року ігровий ринок збільшиться на 2,1% у порівнянні з 2023 роком та отримає $187,7 млрд доходу попри зменшення середнього часу, який гравці проводять в іграх.

Про це йдеться у звіті від Newzoo, передає Межа.

Як повідомляється, протягом 2024 року в ігри зіграє приблизно 3,4 млрд людей по всьому світу, а вплив індустрії розшириться завдяки висвітленню в медіа та розважальній сфері.

Приріст доходу від ігор на персональних комп'ютерах цього року буде найбільшим – 4%, однак цей напрямок принесе найменше грошей – $43,2 млрд. Ринок консолей впаде на 1% та принесе $51,9 млрд, а от мобільні ігри зростуть на 3% та забезпечать $92,6 млрд доходу.

Загалом на консолі та ПК припадає 51% від усього ринку, а на мобільні ігри – 49%.

Як зазначається у звіті, ігровий ринок на ПК матиме найбільший приріст лише в 2024 році, у 2025 році ролі зміняться – і консолі та мобільні ігри знову будуть попереду.

Такий приріст цього року серед іншого спричинений доволі малою кількістю контенту та нових проєктів для консолей, однак це зміниться з релізом Grand Theft Auto VI.

Найбільше доходу ігрова сфера отримає від Азійсько-Тихоокеанського регіону, який протягом 2024 року відповідатиме за 46%, або $85,9 млрд доходу. За половину з цього відповідатиме Китай, дохід від країни оцінюють у $45 млрд. На другому місці Північна Америка, вона відповідає за 27% доходу та принесе $50,2 млрд, з яких $47 млрд забезпечать США.

На Латинську Америку, Середній Схід та Африку загалом припадатиме 9% від доходу, або $16,8 млрд. Європа принесе $34,8 млрдта складатиме 18% від усього доходу індустрії у 2024 році. Попри те, що Латинська Америка та Середній Схід й Африка разом відповідають лише за 9%, вони мають найбільший приріст цього року – 6,2% та 8,9% відповідно.