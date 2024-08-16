Українці різко збільшили попит на китайські авто. Найпопулярніші моделі

Упродовж липня українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості нових – 1121 авто (+82%); вживаних – 261 (-15%).

Отже, автомобілі китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків.

У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,3%.

Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Honda M-NV – 239;

BYD Song Plus – 134;

Nissan Ariya – 118;

Volkswagen iD.4 – 87;

Zeekr 001 – 69.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Nissan Ariya – 32;

Volkswagen iD.4 – 28;

Honda M-NV – 25;

Tesla Model 3 – 15;

Polestar 2 – 12.

Як повідомлялося, у першому кварталі українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 75% більше, ніж з аналогічний період роком раніше.