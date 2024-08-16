Українці різко збільшили попит на китайські авто. Найпопулярніші моделі
Упродовж липня українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості нових – 1121 авто (+82%); вживаних – 261 (-15%).
Отже, автомобілі китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків.
У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,3%.
Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Honda M-NV – 239;
- BYD Song Plus – 134;
- Nissan Ariya – 118;
- Volkswagen iD.4 – 87;
- Zeekr 001 – 69.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Nissan Ariya – 32;
- Volkswagen iD.4 – 28;
- Honda M-NV – 25;
- Tesla Model 3 – 15;
- Polestar 2 – 12.
Як повідомлялося, у першому кварталі українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 75% більше, ніж з аналогічний період роком раніше.
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У нас і в президенти хтось блазню віддав перевагу - кожен обирає що йому до вподоби.
Та саме BYD, не тільки збирають у Китаї, а тому не розумію доцільності завозити не з Європи наприклад?
П.С. Попередній допис був видалений модератором бо там було написано, як саме.
А в штатах збирають авто з компонентів вироблених в Китаї GAC, FAW і т.д., Індонезії та Індії тому так багато претензій до якості мабуть стало...
Хоча тут не лише Тойота, VW, Mercedes, Renault