БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 454 20

Українці різко збільшили попит на китайські авто. Найпопулярніші моделі

авто

Упродовж липня українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості нових – 1121 авто (+82%); вживаних – 261 (-15%).

Отже, автомобілі китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків.

У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,3%.

Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • Honda M-NV – 239;
  • BYD Song Plus – 134;
  • Nissan Ariya – 118;
  • Volkswagen iD.4 – 87;
  • Zeekr 001 – 69.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • Nissan Ariya – 32;
  • Volkswagen iD.4 – 28;
  • Honda M-NV – 25;
  • Tesla Model 3 – 15;
  • Polestar 2 – 12.

Як повідомлялося, у першому кварталі українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 75% більше, ніж з аналогічний період роком раніше.

Автор: 

авто (4123) Китай (2124)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
Ну...
У нас і в президенти хтось блазню віддав перевагу - кожен обирає що йому до вподоби.
показати весь коментар
16.08.2024 10:25
+4
не знав, що Nissan, Volkswagen, Honda, Tesla та BYD із часткою Daimler AG та Воррена Бафета- це щирі китайози.
показати весь коментар
16.08.2024 10:38
+3
Хоча я б все одно не купив навіть під німецьким брендом китайця. 😁
показати весь коментар
16.08.2024 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну...
У нас і в президенти хтось блазню віддав перевагу - кожен обирає що йому до вподоби.
показати весь коментар
16.08.2024 10:25 Відповісти
Це така хитра реклама??...
показати весь коментар
16.08.2024 10:25 Відповісти
В китайскую компартию уже можно подавать заяву или пока не купил их авто такую честь не получишь?
показати весь коментар
16.08.2024 10:29 Відповісти
не знав, що Nissan, Volkswagen, Honda, Tesla та BYD із часткою Daimler AG та Воррена Бафета- це щирі китайози.
показати весь коментар
16.08.2024 10:38 Відповісти
Мабуть мається на увазі країна виробництво, а не бренд.
показати весь коментар
16.08.2024 11:03 Відповісти
Хоча я б все одно не купив навіть під німецьким брендом китайця. 😁
показати весь коментар
16.08.2024 11:05 Відповісти
так, мабуть саме так, але чому ми з Вами, змушені самі перекручувати беззаперечно написане: Українці різко збільшили попит на китайські авто Джерело: https://biz.censor.net/n3505015
Та саме BYD, не тільки збирають у Китаї, а тому не розумію доцільності завозити не з Європи наприклад?
показати весь коментар
16.08.2024 11:33 Відповісти
Ну ти ж в курсі, як з'являються приголомшливі економічні/маркетологічні дослідження в українських ЗМІ. 😁

П.С. Попередній допис був видалений модератором бо там було написано, як саме.
показати весь коментар
16.08.2024 12:44 Відповісти
Ну раз збираються в Китаї та всі компоненти звідти чим вони відрізняються від китайців хіба тим хто отримає прибуток... але всі податки та робочі місця там і вони зроблені сто процентно із орківських ресурсів
показати весь коментар
16.08.2024 12:49 Відповісти
Досить спрощене бачення... Тойота, що збирається у США- американська?
показати весь коментар
16.08.2024 13:04 Відповісти
Тут мова йде за автомобілі завезені з Китаю ... Тойота також збирається в косооких для їх ринку та і щодо зборки штатів я б поспорив... знаючи яка в тойоти якість в останні роки
показати весь коментар
16.08.2024 14:05 Відповісти
посперечайтесь із гуглем, мною та іншими хто в курсі, це ж легше чим розбиратись по факту.
показати весь коментар
16.08.2024 14:09 Відповісти
Мої друзі в свій час в еміратах працювали в оптовій поставці запчастин і їздили в Китай до дилерів тому я трохи орієнтуюсь в цьому питанні... що так зване виробництво made in japan на тойотівських запчастинах чисто умовне...

А в штатах збирають авто з компонентів вироблених в Китаї GAC, FAW і т.д., Індонезії та Індії тому так багато претензій до якості мабуть стало...

Хоча тут не лише Тойота, VW, Mercedes, Renault
показати весь коментар
16.08.2024 14:19 Відповісти
якщо мої друзі онкологи, то я як мінімум хірург.
показати весь коментар
16.08.2024 14:49 Відповісти
Я тобі написав виробників тойтівських запчастин дальше гугл в пошук...
показати весь коментар
16.08.2024 15:12 Відповісти
ти ж не зебіл, чи вкушений ними, а це наслідок?
показати весь коментар
16.08.2024 15:47 Відповісти
А Тойота для ринку Китая збирається в самому Китаї а не ні в якому США чи Японії
показати весь коментар
16.08.2024 14:21 Відповісти
Реклама и больше ничего,так само как я весной купил себе покрышки а типа немецкий тест показал что она тормозит по мокрой дороге почти 100 метров проверил брехня,отзывы тоже нормальные,да и сам я два десятка лет в этой сфере работаю.Потом тот же сайт начал доказывать что лучший тест показала самая дорогая резина.Так что заказным статьям лучше не верить а народ в основном покупает Шкоды и Рено.
показати весь коментар
16.08.2024 12:16 Відповісти
По четвергах о 21:00 на Ютубі на каналі Сергія Асланяна відбувається стрім, де Сергій відповідає на питання, що надходять йому у прямому етері. Найбільше питань - саме про автівки, бо він знавець у цій царині. Послухайте (та запитайте) його про китайські автовироби зокрема. Будете вражені. 🤣
показати весь коментар
16.08.2024 13:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 