Українську пам’ятну монету визнали найкращою у світі монетою про сучасну подію. ФОТО

Українська срібна пам’ятна монета "Сміливість бути. UA" перемогла в номінації "Найкраща монета про сучасну подію" та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Результати конкурсу були оголошені 8 серпня під час Всесвітньої виставки грошей у Роузмонті (США).

Як нагадали в НБУ, пам’ятна монета "Сміливість бути. UA" присвячена сміливості української нації та продовжувала серію "Безсмертна моя Україно".

Її ввели в обіг 23 серпня 2023 року. Вона має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г. Крім того, монета оздоблена локальною позолотою.

Авторами ескізів виступили київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук.

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics.

Цього року міжнародні експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році.

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили три українські пам’ятні монети: