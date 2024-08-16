Уряд погодив призначення Негоди головою Тернопільської ОДА

Кабінет Міністрів підтримав президентський указ про призначення В’ячеслава Негоди на посаду голови Тернопільської державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"16 серпня Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", – зазначив він.

Водночас уряд звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Зазначимо, що у 1990-1998 роках Вʼячеслав Негода обіймав посаду Тернопільського міського голови та був депутатом обласної ради. У 2014-2019 роках працював першим заступником та заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Також керував апаратом.

У 2019 році став заступником міністра розвитку громад та територій України. У 2023 році Кабмін звільнив Негоду з цієї посади.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Тернопільської ОДА Володимира Труша.

До сьогодні виконувачем обов’язків очільника області обіймав Володимир Важинський.