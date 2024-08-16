Уряд запускає програму субсидій для аграріїв з прифронтових територій

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск нової програми підтримки аграріїв. Йдеться про механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, держава платитиме 1 000 грн на гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій, і по 2 000 грн на гектар, якщо це території бойових дій.

"Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", – наголосив очільник уряду.

Як повідомлялося, раніше Міністерство аграрної політики та продовольства пропонувало запровадити в Україні щорічну виплату дотацій аграріям із прифронтових територій від моменту, коли їхня діяльність стала неможливою через воєнний стан.