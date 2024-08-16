Кабмін схвалив нову редакцію закону "Про публічні закупівлі"

Кабінет Міністрів схвалив нову редакцію закону "Про публічні закупівлі", відповідний законопроєкт винесуть на розгляд Верховної Ради.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Законопроєкт спрямований на забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни, а також на виконання міжнародно-правових зобовʼязань України в сфері публічних закупівель", – зазначив Мельничук.

Серед іншого, законопроєктом:

визначаються правила та умови проведення конкурсу проектів за допомогою електронної системи закупівель (за результатами такого конкурсу замовник може укласти договір про закупівлю із застосуванням переговорної процедури закупівлі);

передбачається запровадження використання варіантів, що являють собою альтернативну тендерну пропозицію (подання варіанта передбачає, що його технічні характеристики відмінні від тендерної пропозиції та відповідають мінімальним вимогам, що зазначаються замовником у тендерній документації, а замовник в тендерній документації має зазначити про те, що він приймає варіанти, та мінімальні вимоги до варіантів);

передбачається можливість виправляти учаснику в поданій ним тендерній пропозиції протягом 24 годин невідповідност у документах, що подані учасником у тендерній пропозиції (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником).

Також пропонується уповноважити Кабмін затверджувати типовий договір про закупівлю конкретного предмета закупівлі, на основі якого замовник зобов’язаний укласти договір про закупівлю при здійсненні закупівлі такого предмета закупівлі тощо.

Своєю чергою перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що йдеться про новий закон "Про публічні закупівлі", його ухвалення є зобовʼязанням України перед ЄС і Світовим банком.

Нагадаємо, чинний закон "Про публічні закупівлі" ухвалено у грудні 2015 року, згодом до нього неодноразово вносилися зміни.