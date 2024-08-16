Кількість вакансій для ветеранів цьогоріч збільшилася на 82%. Яку роботу їм пропонують?. ІНФОГРАФІКА
Протягом 2024 року кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%, тоді як на загальному ринку праці роботи побільшало на 22%
Про це йдеться в дослідженні порталу Work.ua.
За попередніми оцінками Міністерства у справах ветеранів, після завершення війни кількість ветеранів і членів їхніх родин становитиме близько 5-6 млн осіб.
Як ідеться в дослідженні, лише 13% ветеранів не мали перешкод при працевлаштуванні, і тільки третина респондентів із числа мобілізованих хоче повернутися на своє робоче місце.
Абсолютна більшість респондентів передбачають імовірність відсутності роботи, інклюзивного простору й адаптованого робочого місця для осіб із інвалідністю.
Понад 60% компаній не мають досвіду працевлаштування ветеранів.
Як зазначається, при розміщенні вакансії роботодавець може позначити її фільтром "Для ветерана", і якщо в лютому 2022 року таких пропозицій роботи було 3 229, то в червні 2024 року – вже 12 334, тобто їхня кількість зросла майже в чотири рази.
Втім, поки вакансій для ветеранів досить мало – лише 11% від усіх пропозицій роботи.
Найбільшу кількість роботи ветеранам пропонують роботодавці на Київщині та ті, що шукають віддалених працівників (переважно у сферу IT, маркетингу, продажів).
За ними йдуть роботодавці з Львівської, Дніпропетровської, Одеської та Івано-Франківської області – у цих областях найбільше вакансій на ринку праці в цілому.
Стосовно частки вакансій для ветеранів у кожній області, то в лідерах Херсонська, Тернопільська, Львівська та Миколаївська області. Натомість найменша частка роботи для ветеранів на Донеччині, Харківщині та Полтавщині.
Розподіл вакансій для ветеранів за галузями показує, що роботодавці бачать їх у стереотипно чоловічих сферах, як-от транспорт, зв'язок, охорона.
Найрідше вакансії ветеранам пропонують у категоріях "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" (менш як 6% вакансій) і "Краса, фітнес, спорт" (3%).
У топ-10 посад, які найчастіше позначають підхожими до ветеранів, потрапили:
- водій (1 131 пропозиція роботи в червні);
- менеджер із продажу (714);
- продавець-консультант (615);
- вантажник (465);
- касир (421);
- менеджер по роботі з клієнтами (397);
- інспектор відділу охорони (359);
- експедитор (291);
- різноробочий (290);
- комірник (274);
- кухар (230).
7 із 10 посад у цьому переліку збігаються із десяткою найпопулярніших вакансій на загальному ринку праці.
Наступна десятка посад для ветеранів також складається практично лише з робітничих професій: бухгалтер, прибиральник, слюсар, електрик, торговий представник, оператор АЗК, оператор контакт-центру, провізор, швачка.
Майже 70% вакансій для ветеранів позначені також як "Для людей з інвалідністю".
Нерідко (у 66% випадків) вакансії для ветеранів позначають як підхожі для студентів. Також 40% вакансій для ветеранів водночас мають фільтр "Для пенсіонерів".
У 51% пропозицій роботи для ветеранів не вимагається досвід роботи. Тоді як на ринку праці в цілому таких вакансій 42%.
У 15% вакансій ветеранам пропонують роботу з неповною зайнятістю, у 7% — дистанційну роботу, що відповідає загальним тенденціям.
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Як що Україна хоче стати країною мрій то де:
Інженер
Фізик
Біолог
Хімік
при чому різних категорій: електронні, квантові, ядерні, повітряні, водоплавні тощо тощо тощо ???
Ситуація з потребами на роботу все більше нагадує країну 2гого сорту приречену обслуговувати і годувати інші країни, тобто колонію. І ви хочете щоб в таку Україну поверталися українці і були щасливі в ній?
Без образ.
У чому проблєма ??
Так, ветеранів-інвалідів треба буде працевлаштовувати. Мабуть. А може і не усіх. Важкі працювати не зможуть. У інших варіанти.