Кількість вакансій для ветеранів цьогоріч збільшилася на 82%. Яку роботу їм пропонують?. ІНФОГРАФІКА

Протягом 2024 року кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%, тоді як на загальному ринку праці роботи побільшало на 22%

Про це йдеться в дослідженні порталу Work.ua.

За попередніми оцінками Міністерства у справах ветеранів, після завершення війни кількість ветеранів і членів їхніх родин становитиме близько 5-6 млн осіб.

Як ідеться в дослідженні, лише 13% ветеранів не мали перешкод при працевлаштуванні, і тільки третина респондентів із числа мобілізованих хоче повернутися на своє робоче місце.

Абсолютна більшість респондентів передбачають імовірність відсутності роботи, інклюзивного простору й адаптованого робочого місця для осіб із інвалідністю.

Понад 60% компаній не мають досвіду працевлаштування ветеранів.

Як зазначається, при розміщенні вакансії роботодавець може позначити її фільтром "Для ветерана", і якщо в лютому 2022 року таких пропозицій роботи було 3 229, то в червні 2024 року – вже 12 334, тобто їхня кількість зросла майже в чотири рази.

Втім, поки вакансій для ветеранів досить мало – лише 11% від усіх пропозицій роботи.

Найбільшу кількість роботи ветеранам пропонують роботодавці на Київщині та ті, що шукають віддалених працівників (переважно у сферу IT, маркетингу, продажів).

За ними йдуть роботодавці з Львівської, Дніпропетровської, Одеської та Івано-Франківської області – у цих областях найбільше вакансій на ринку праці в цілому.

Стосовно частки вакансій для ветеранів у кожній області, то в лідерах Херсонська, Тернопільська, Львівська та Миколаївська області. Натомість найменша частка роботи для ветеранів на Донеччині, Харківщині та Полтавщині.

Розподіл вакансій для ветеранів за галузями показує, що роботодавці бачать їх у стереотипно чоловічих сферах, як-от транспорт, зв'язок, охорона.

Найрідше вакансії ветеранам пропонують у категоріях "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" (менш як 6% вакансій) і "Краса, фітнес, спорт" (3%).

У топ-10 посад, які найчастіше позначають підхожими до ветеранів, потрапили:

водій (1 131 пропозиція роботи в червні);

менеджер із продажу (714);

продавець-консультант (615);

вантажник (465);

касир (421);

менеджер по роботі з клієнтами (397);

інспектор відділу охорони (359);

експедитор (291);

різноробочий (290);

комірник (274);

кухар (230).

7 із 10 посад у цьому переліку збігаються із десяткою найпопулярніших вакансій на загальному ринку праці.

Наступна десятка посад для ветеранів також складається практично лише з робітничих професій: бухгалтер, прибиральник, слюсар, електрик, торговий представник, оператор АЗК, оператор контакт-центру, провізор, швачка.

Майже 70% вакансій для ветеранів позначені також як "Для людей з інвалідністю".

Нерідко (у 66% випадків) вакансії для ветеранів позначають як підхожі для студентів. Також 40% вакансій для ветеранів водночас мають фільтр "Для пенсіонерів".

У 51% пропозицій роботи для ветеранів не вимагається досвід роботи. Тоді як на ринку праці в цілому таких вакансій 42%.

У 15% вакансій ветеранам пропонують роботу з неповною зайнятістю, у 7% — дистанційну роботу, що відповідає загальним тенденціям.