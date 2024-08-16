Кабмін змінив вимоги до оформлення повісток від ТЦК – тепер на них з’явиться QR-код

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, змінивши вимоги до повісток.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Перевірити QR-коду на повістці можна буде у додатку "Резерв+".

"Визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема, з використанням його мобільного додатка", – написав Мельничук.

Крім того, визначено статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

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Також уряд врегулював питання визначення адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов’язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення облікових даних.

Крім того, уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою, додав Мельничук.

Як повідомлялося, раніше Кабмін дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) масово формувати повістки для військовозобов'язаних за допомогою реєстру "Оберіг". Це дозволить централізувати процес друку повісток, які надсилатимуть поштою.