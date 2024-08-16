Державний енерготрейдер ЕКУ забезпечуватиме електроенергією підприємства "Укроборонпрому"

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" отримав право на постачання електроенергії для підприємств, що входять до АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше – держкнцерн "Укроборонпром").

Про це повідомили в пресслужбі енерготрейдера, передає Укрінформ.

Як повідомляється, за результатами закупівель, проведених 9 серпня 2024 року на майданчику "Прозорро", оборонна компанія зможе заощадити близько 55,9 млн грн.

ЕКУ став переможцем за двома із трьох лотів у межах тендеру АТ "Українська оборонна промисловість". Очікувана вартість електроенергії за ними становила 1,64 млрд грн, але внаслідок конкуренції ціна знизилася до 1,58 млрд грн.

"Другий рік поспіль ми закуповуємо електроенергію для наших підприємств централізовано та суттєво заощаджуємо кошти. Це створює додатковий ресурс, який допомагає збільшувати обсяги виробництва озброєнь і військової техніки для Сил оборони України", – сказав генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Оскільки ЕКУ вже постачала електроенергію "Укроборонпрому" за підсумками минулорічного тендеру, сумарно економія оборонної компанії за рахунок підвищення конкуренції у межах договорів із державним трейдером сягає орієнтовно понад 100 млн грн.

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами. ЕКУ входить до п'ятірки трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до топ-2 трейдерів зеленої електроенергії.

ЕКУ заснувала першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є другою за розміром в Україні. 100% компанії належить державі.

Як повідомлялося, чистий прибуток державного АТ "Енергетична компанія України" за 2023 рік становив 148,9 млн грн.