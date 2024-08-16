Благодійний фонд "Охматдит" відмовляється віддавати зібрані гроші лікарні і кличе у наглядову раду Олену Зеленську

Благодійна організація "Охматдит - здорове дитинство" не перераховуватиме зібрані на відновлення корпусів медичного центру кошти на рахунки самого "Охматдиту".

Відповідне рішення 15 серпня одноголосно ухвалили загальні збори учасників благодійної організації, заснованої у 2022 році, повідомляється на її сайті.

Його підписали шоумен Юрій Горбунов, телеведучі Оксана Соколовська та Соломія Вітвіцька, адвокат Євгеній Солодко, директор фонду Євген Вембер та його головний бухгалтер Світлана Розборська.

"Ключове – всі кошти, зібрані на відновлення "Охматдиту" після 8-го липня, залишаються на рахунку фонду "Охматдит - здорове дитинство", – наголошується у повідомленні.

У благодійному фонді запевнили, що готові самі оплатити медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки. Там також хочуть самостійно провести новий конкурс на ремонт корпусів лікарні, скасувавши результати минулого, який завершився скандалом.

"Ми підтримуємо рішення МОЗ провести новий тендер і, відповідно, скасовуємо результати попереднього", – зазначається у повідомленні.

Водночас у фонді поскаржилися на тиск правоохоронців, який полягає у тому, що Національна поліція своїм листом попросила надати копії документів.

"На нас тиснуть, щоб ми перерахували кошти на казначейські рахунки лікарні. Вже і зараз", – наголошують у фонді.

Там вважають, що для цього немає підстав, попри надісланий на адресу фонду лист від МОЗ.

"Ми просимо надати правові підстави для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення. Оскільки зараз це може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Тому, до отримання роз’яснення ми відкладаємо розгляд переказу коштів на казначейські рахунки", – йдеться у заяві фонду.

Там також запросили увійти до складу наглядової ради фонду першу леді Олену Зеленську "для нагляду та контролю за реалізацією відновлення лікарні "Охматдит" після російського терористичного ракетного удару".

Як повідомлялося, своєю чергою директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що лікарня розглядає можливість розірвати правовідносини з благодійним фондом, який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, але не хоче переказувати зібрані благодійниками 378 млн грн на офіційні рахунки лікарні.

Що відомо про скандал з ремонтом корпусів "Охматдиту"

Як повідомлялося, раніше "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем відбору підрядника на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу у липні, за зібрані благодійниками кошти.

При цьому "Охматдит" вирішив проводити тендер не за правилами закону "Про публічні закупівлі", а у вигляді приватного конкурсу "з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".

Загалом заявки на участь у цьому відборі подали 14 учасників, їхні цінові пропозиції коливалися від 41,79 млн грн до 645,25 млн грн (без ПДВ). У підсумку благодійний фонд "Охматдиту" обрав третю найдорожчу пропозицію від ТОВ "Буд-технолоджі" вартістю 307 млн грн.

При цьому фірма із статутним капіталом 5000 гривень ніколи раніше не брала участі у державних тендерах, а ціни на будматеріали у її заявці подекуди завищені вдвічі, порівняно із пропозиціями конкурентів, писало видання Наші гроші.

Після скандалу результати цього конкурсу скасували, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв оголосити новий конкурс на реконструкцію НДСЛ "Охматдит", його умови визначить спеціальна робоча група.