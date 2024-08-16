Кабмін дозволив великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати 100% працівників

Кабінет Міністрів дозволив великим інтернет-провайдерам та мобільним операторам забронювати від мобілізації 100% співробітників.

Відповідні зміни до постанови №76 про бронювання працівників уряд ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 16 серпня, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Завдяки змінам у постанові мобільні оператори та великі інтернет-провайдери, які виконують вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) щодо забезпечення інтернет-доступу під час знеструмлень, зможуть бронювати 100% працівників", – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри уточнили, що для цього компанії мобільних операторів повинні мати дохід понад 200 млн грн, а інтернет-провайдерів – понад 20 млн грн, а також оформити статус критично важливого підприємства. При цьому працівники, яких подають до списків на бронювання, мають працювати в штаті компанії на повну зайнятість не менш ніж 3 місяці.

Водночас інтернет-провайдери, які отримали статус критично важливих, але їхній дохід менший за 20 млн грн на місяць, зможуть бронювати до 100% лише персоналу технічних працівників.

"Це можливо, якщо провайдер сформував аварійно-відновлювальні бригади для обслуговування мереж та абонентів, має технологічний транспорт, обладнання й матеріали, необхідні для підтримання роботи мереж під час знеструмлень, відновлення мереж під час їх руйнування та надає послуги на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та в Києві", – уточнили у Мінцифри.

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Як повідомлялося, раніше Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку оновив вимоги до автономності робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Зокрема, відтепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин. Раніше від них вимаги забезпечити автономну роботу обладння протягом 4 годин. До 1 жовтня оновленій вимозі мають відповідати не менше 60% базових станцій, а до 1 лютого 2025 року – всі 100%.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?".