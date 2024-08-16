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Новини
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Казахстан не збирається дотримуватися всіх санкцій проти Росії, – віцепрем’єр

казахстан

Казахстан не буде сліпо слідувати санкціям проти Росії – країна тепер намагатиметься захистити власні економічні інтереси.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова віцепрем'єр-міністра Казахстану, міністра торгівлі та інтеграції Серіка Жумангаріна, передає ЕП.

За словами Жумангаріна, Казахстан проводить нову лінію в застосуванні санкцій проти Росії, пообіцявши поставити власні економічні інтереси на перше місце, оскільки він також поглиблює торговельні зв'язки з країнами від Ірану до Китаю.

Відтак, Казахстан не буде сліпо слідувати санкціям, якщо вони зачіпають національні компанії, які є основними роботодавцями у своїх регіонах.

Як зазначається, це різка зміна риторики, яка відображає маневри Казахстану – найбільшої в світі країни, що не має виходу до моря, – у пошуках доступу до світових ринків для експорту сировинних товарів і сільськогосподарської продукції.

Повідомляється, що виклики лише посилюються, оскільки сусідні економіки Росії та Ірану стають найбільш санкціонованими в світі, а Казахстан перебуває під пильною увагою Заходу за сприяння в поставках товарів, щодо яких діють обмеження.

Проте в дотриманні Казахстаном санкцій можуть бути винятки. Так, Жумангарін дав зрозуміти, що Казахстан все одно продовжуватиме дотримуватися правил, оскільки не витримає, якщо потрапить під санкції.

Раніше повідомлялося, що в Казахстані інвесторам запропонували віддати російські акції та облігації за пів ціни. 

До того Центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликав клієнтів вивести російські папери з країни. Ця вимога пов'язана з блокуючими санкціями США стосовно російського Національного розрахункового депозитарію.

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Приедналися до "осі зла : рашка- китай - іран - кндр.
Теперь чекайте, коли рашка захопить півночь Казахстану, т.я вважає іі "исконо русскими" на тлі заявлень рашистив.
Казахстан встпипе до клубу краін, на котрі напала рашка - Молдова, Грузія, Украйна!
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16.08.2024 20:00 Відповісти
В казахів не багатий вибір: вони між рашою і китаєм.
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16.08.2024 23:07 Відповісти

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