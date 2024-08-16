"Будинок з градусником" у Харкові купили власники аптеки 911. Ціна зросла в понад 70 разів

Фонд державного майна 16 серпня провів аукціон із продажу так званого будинку з градусником у Харкові – єдиного майнового комплексу Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень. Це перший у місті лот, який виставили на приватизацію від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє LIGA.net.

Як зазначається, актив викликав зацікавленість інвесторів – за нього змагалися 34 учасники. Троє з них запропонували за лот зі стартовою ціною 839 тис. грн по 60 млн грн.

Переможною виявилася ставка приватної фірми "Гамма-55" – 60 млн 55 грн, тобто у 71,51 раза більше за стартову ціну. Разом із ПДВ компанія має сплатити 72 млн грн.

Фірма-переможець зареєстрована у Харкові. Засновниками "Гамма-55" є Ануш і Нуне Даніелян. Це підприємство володіє мережею аптек 911 по всій Україні.

П'ятиповерхова будівля у центрі Харкова розташована за адресою: вулиця Сумська, 1.

До складу єдиного майнового комплексу входять: нежитлові приміщення загальною площею 4 163,7 кв. м, гараж площею 209,6 кв. м у пров. Лазьківскому, 7, асфальтовий майданчик площею 50,24 кв. м.

Право на земельну ділянку не оформлене.

2 769,44 кв. м установи передано в оренду відповідно до 14 договорів. Граничний термін дії наявних договорів – до 9 липня 2035 року.

За умовами продажу, новий власник зобов'язується погасити прострочену кредиторську заборгованість (станом на 31 березня 2024 року – 5,77 млн грн) і протягом пів року не звільняти працівників підприємства (5 осіб).

Як повідомлялося, у липні Фонд держмайна продав готель "Козацький" на Майдані Незалежності за 400 млн грн.