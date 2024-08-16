Запозичення до держбюджету від початку року перевищили 873 мільярди, – Мінфін

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-липень 2024 року становили 873,2 млрд грн, із яких від розміщення ОВДП на фінансування бюджету спрямовано 279,2 млрд грн (32% від загального обсягу).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Із зовнішніх джерел залучено 594 млрд грн (68% від загального обсягу), а саме:

335,4 млрд грн (7,89 млрд євро) надходження коштів позики Європейського Союзу в рамках реалізації механізму перехідного фінансування (Bridge Finance) та пільгової довгострокової позики ЄС Ukraine Facility;

124,1 млрд грн (2,3 млрд СПЗ) надходження коштів Міжнародного валютного фонду;

57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів від уряду Канади;

54,93 млрд грн ($1,4 млрд) надходження коштів позики Міжнародногобанку реконструкції та розвитку на підтримку політики розвитку та відновлення;

11,2 млрд грн ($297 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування проєкту "Інвестиції в соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE);

8,9 млрд грн ($229,4 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARIZE);

0,79 млрд. грн ($20 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України";

0,12 млрд грн (3 млн євро) надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя";

0,12 млрд грн ($3 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

У Мінфіні нагадали, що всі внутрішні ресурси держбюджету, включно з податками, зборами та внутрішніми запозиченнями, спрямовуються на фінансування потреб сектору безпеки та оборони.

Натомість зовнішні залучення від міжнародних партнерів використовуються для покриття невійськових видатків, таких як соціальна підтримка населення, охорона здоров'я, освіта та інші критично важливі гуманітарні сфери.