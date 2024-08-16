Кабмін затвердив умови проведення конкурсу на будівництво маневрових потужностей

Кабінет Міністрів затвердив умови проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності, здійснення заходів із управління попитом та проведення першого конкурсу на 700 МВт потужності з метою забезпечення енергетичної безпеки та балансової надійності енергосистеми України.

Відповідне розпорядження № 756-р від 13 серпня 2024 року "Деякі питання проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом" було схвалене урядом за поданням Міністерства енергетики України.

Як зазначається, його реалізація дозволить забезпечити розвиток української енергосистеми з належними рівнями безпеки постачання та балансової надійності через будівництво та введення в експлуатацію високоманеврових генеруючих потужностей з можливістю швидкого пуску/зупину згідно з вимогами чинного Кодексу системи передачі.

Також це сприятиме розвитку відновлювальних джерел енергії з негарантованим графіком виробництва.

Урядовим рішенням, зокрема, передбачається будівництво низки об'єктів генерації. Вони мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року. Загальна вартість проєкту буде визначена за результатами конкурсу.

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявляв, що бум будівництва нової розподіленої генерації варто очікувати наступного року, дефіцит електроенергії взимку за середньостатистичних температур очікується на рівні 1,5 ГВт, що нижче, ніж у липні цього року.

Згодом голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк висловив сумнів, що Україні вдасться до кінця 2024 року побудувати 1 ГВт нової генерації, як на початку червня анонсував президент Володимир Зеленський.