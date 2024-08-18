Саудівська Аравія скоротить інвестиції в нафтові проєкти на $40 мільярдів

Саудівська Аравія, дотримуючись свого прагнення диверсифікації економіки, до 2028 року скоротить капітальні витрати на нафтові проєкти на $40 млрд.

Про це пише Goldman Sachs у своєму прогнозі, передає enkorr.

За оцінками банку, 73% нових інвестицій королівства піде в нафтові сектори, включно з гірничодобувною та металургійною промисловістю, транспорт і логістику та цифровізацію.

Загальний обсяг інвестицій банк вказує в $1 трлн до кінця двадцятих років. Раніше аналітики Goldman Sachs очікували, що 66%, а не 73% цієї суми піде повз нафту.

При цьому інвестиції у газові проєкти залишаться в пріоритеті. Ця оцінка перегукується з прогнозами інших аналітиків, які показують зростання інвестицій у газовидобуток, проте йдеться там про заміну нафти газом на внутрішньому ринку та у власній енергогенерації, щоб більше нафти відправляти на експорт.

Окрім того, за прогнозом банку, інвестиції Саудівської Аравії в "чисту" енергетику досягнуть $235 млрд (минулий прогноз $148 млрд), оскільки саудити мають на меті наростити потужності відновлюваної енергетики вдвічі на 2030 рік.

Загалом таким чином Саудівська Аравія намагається уникнути нафтової залежності, оскільки має дефіцит бюджету ($4,1 млрд у другому кварталі 2024 року), а падіння нафтових цін та обмеження в рамках угоди ОПЕК+ не дають країні наповнити бюджет.

На початку червня повідомлялося, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники – група провідних виробників нафти ОПЕК+ – домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку на 2,2 млн барелів сирої нафти на день до 2025 року.

В Організації назвали це "запобіжним" кроком, спрямованим на стабілізацію ринку.

У листопаді минулого року повідомлялося, що країни нафтового картелю ОПЕК і Росія (ОПЕК+) домовилися про додаткове обмеження видобутку, щоб підтримати високі ціни на нафту.