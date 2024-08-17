Білорусь нарощує торгівельну співпрацю з підприємствами на окупованих територіях України
Влада Білорусі нарощує зв’язки промисловості з захопленими підприємствами на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема, зазначається, що Мінськ нарощує поставку сільгосптехніки на окуповані території, а також іншої продукції.
Водночас до Білорусі звідти імпортують товари легкої промисловості. Нещодавно між окупаційною адміністрацією Запоріжжя та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо поширення торговельної співпраці.
"Таким чином режим Лукашенка свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, росіяни завозять і продають на окупованих територіях України вугілля з Сибіру.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар17.08.2024 18:19 Відповісти Мені подобається 0
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