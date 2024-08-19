Попит українців на вживані авто з США зріс на 75%. Лідери продажів

У липні в Україні було зареєстровано понад 4,1 тис. вживаних легковиків із США, що на 75% більше, ніж у липні 2023 року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що 21% вживаних легковиків, що минулого місяця перейшли на українські номери, були з США.

Найбільша частка з цієї кількості (44%) – машини з бензиновими двигунами, електромобілі охопили 37%, гібридні – 7%, дизельні та авто з ГБО – по 6%.

До п’ятірки лідерів вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 – 418 одиниць;

Tesla Model Y – 401;

Ford Escape – 280;

Volkswagen Passat – 248;

Jeep Cherokee – 245.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 5,7 року.