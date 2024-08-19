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Попит українців на вживані авто з США зріс на 75%. Лідери продажів

ford,форд

У липні в Україні було зареєстровано понад 4,1 тис. вживаних легковиків із США, що на 75% більше, ніж у липні 2023 року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що 21% вживаних легковиків, що минулого місяця перейшли на українські номери, були з США.

Найбільша частка з цієї кількості (44%) – машини з бензиновими двигунами, електромобілі охопили 37%, гібридні – 7%, дизельні та авто з ГБО – по 6%.

До п’ятірки лідерів вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • Tesla Model 3 – 418 одиниць;
  • Tesla Model Y – 401;
  • Ford Escape – 280;
  • Volkswagen Passat – 248;
  • Jeep Cherokee – 245.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 5,7 року.

Автор: 

авто (4123) США (4870)


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