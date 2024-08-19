Законопроєкт про підвищення податків змінюють. Про що домовилися

Верховна Рада не встигне проголосувати за урядовий законопроєкт про підвищення низки податків до вересня. Водночас сам концепт документа змінився.

Про це пише Forbes із посиланням на обізнані джерела.

Як зазначили співрозмовники видання в уряді та Рада, головна зміна, про яку вдалось домовитись, – замість 1%-податку для юросіб від обороту у законопроєкті пропишуть підвищення ПДВ на 3-4 в.п. до 23-24%.

Ще одна зміна – авансовий податок для АЗС. В урядовій версії пропонувалось запровадити авансовий податок у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального.

Нова концепція полягає в тому, що АЗС сплачуватимуть фіксований платіж за кожен об’єкт, розповіли депутат фінансово-економічного блоку та співрозмовник з однієї з мереж АЗС. Робочий варіант – мінімальний платіж 60 тис. грн з однієї АЗС на місяць.

Водночас, за словами нардепа, дотичного до перемовин, без змін залишається збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОПів.

До того ж, за даними Forbes, Рада не встигне до вересня ухвалити податкові зміни, тож запрацювати нові податки мають вже з 1 жовтня.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.