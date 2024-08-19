"Приватбанк" запускає новий мобільний банкомат. Він може автономно працювати до 24 годин. ФОТО

Державний "Приватбанк" запускає нову версію мобільного банкомату, який може автономно функціонувати до 24 годин. Наприкінці серпня такий банкомат почне працювати у віддалених регіонах Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За даними "Приватбанку" попит на послуги такого банкомата в прифронтових регіонах значно зріс. Упродовж двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата зросла втричі.

Зазначається, що впродовж літа банк налагодив ефективну співпрацю з місцевими громадами, які інформують населення про графіки роботи мобільного банкомату.

"У майбутньому такий комплекс дозволить обслуговувати не лише населення регіонів, де відсутня банківська інфраструктура, а й військових, які перебувають у тилових районах і не мають доступу до банкоматів", – зазначив керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки "Приватбанку" Андрій Козловський.

За його словами забезпечити автономність автомобіля вдалося завдяки встановленню комплексу сонячних панелей, акумуляторів, системи супутникового інтернету та певних інженерних рішень.

Окрім видачі готівки, такий банкомат дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги – від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.