"Одеський припортовий завод" відновлює роботу – оголосив тендер на закупівлю газу на 4,2 мільярда

АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) 15 серпня оголосило тендер на закупівлю природного газу для відновлення роботи підприємства.

Загалом ОПЗ планує придбати 242,56 млн кубометрів природного газу очікуваною вартістю 4,19 млрд грн (з ПДВ), повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані у системі Prozorro.

Очікувана ціна газу становить 17 254 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Торги пройдуть 22 серпня, а термін постачання газу – до кінця 2024 року.

Це повторний тендер ОПЗ на закупівлю газу, попередній відбувся 25 липня. Тоді підприємство планувало придбати 251,81 млн кубометрів газу на суму 4,13 млрд грн. Переможцем тендеру мали оголосити ТОВ "Агроторггруп" або ТОВ "Вілбур Коммодітіз", проте ОПЗ відмінив тендер.

Протягом 20 робочих днів із моменту оголошення результатів аукціону ОПЗ мав укласти комерційну угоду з новим постачальником. У разі порушення терміну, результати торгів мали бути анульовані, а ОПЗ мав оголосити новий конкурс, що і було зроблено.

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Як повідомлялося, державний "Одеський припортовий завод" планував відновити повноцінну роботу до кінця літа, повідомляли ЗМІ із посиланням на джерела в уряді. З огляду на оголошення нового тендеру, ймовірно, початок роботи заводу може перенестися на осінь.

До повномасштабного вторгнення ОПЗ здійснював виробництво добрив та перевалку російського аміаку, але з лютого 2022 року підприємство зупинили. Відтоді хімзавод працює частково, займаючись непрофільною діяльністю: виробляє кисень та азот, займається перевалкою зернових.

Втім, безпекові ризики для відновлення роботи заводу зберігаються: розташування заводу неподалік Одеси означає, що удар російської ракети по складу може спричинити техногенну катастрофу. Захистити завод від цього неможливо.

Нагадаємо, "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) планував відновити роботу у червні 2022 року, проте відмовився від цього через загрозу російських ракетних обстрілів.

Перед цим наглядова рада ОПЗ звільнила трьох членів правління, які у перші місяці повномасштабної війни виписали собі премії на 7 млн грн.

При цьому правоохоронці розслідують цілу низку справ про корупцію, пов'язану з управлінням заводом.

В межах однієї із них Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком. Упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом", за оцінками НАБУ, становить понад 2 мільярди гривень.