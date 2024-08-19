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"Нова пошта" припиняє роботу у прифронтовому Мирнограді

нова,пошта

Відділення "Нової пошти" припинять роботу у Мирнограді з 20 серпня.

Про це Мирноградська міська військова адміністрація повідомила у Facebook.

"З 20 серпня припиняють роботу відділення "Нової Пошти". Найближчі відділення пошти розташовані у місті Покровськ. Не ризикуйте своїм життям! ️Евакуюйтесь своєчасно", – йдеться в оголошенні.

Як повідомлялося, раніше віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць.

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пошта (237) Нова пошта (278) Мирноград (1)


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