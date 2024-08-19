"Нова пошта" припиняє роботу у прифронтовому Мирнограді

Відділення "Нової пошти" припинять роботу у Мирнограді з 20 серпня.

Про це Мирноградська міська військова адміністрація повідомила у Facebook.

"З 20 серпня припиняють роботу відділення "Нової Пошти". Найближчі відділення пошти розташовані у місті Покровськ. Не ризикуйте своїм життям! ️Евакуюйтесь своєчасно", – йдеться в оголошенні.

Як повідомлялося, раніше віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць.