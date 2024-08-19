"Приватбанк" запустив доставку карток до США та двох європейських країн
Державний "Приватбанк" розширив географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам до США, Швейцарії та Словенії.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що картки доставлятиме "Укрпошта" на будь-яку адресу в цих країнах.
До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безкоштовною тим клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в "Приват24".
Як нагадали в банку, на початку повномасштабної війни "Приватбанк" подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.
За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у "Приват24" та отримати платіжну картку через логістичного партнера по всій Україні та за кордоном.
Послуга доставки карток "Приватбанку" доступна в межах України та в 14 країнах світу.
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