БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
101 1

"Приватбанк" запустив доставку карток до США та двох європейських країн

приватбанк

Державний "Приватбанк" розширив географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам до США, Швейцарії та Словенії.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що картки доставлятиме "Укрпошта" на будь-яку адресу в цих країнах.

До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безкоштовною тим клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в "Приват24".

Як нагадали в банку, на початку повномасштабної війни "Приватбанк" подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у "Приват24" та отримати платіжну картку через логістичного партнера по всій Україні та за кордоном.

Послуга доставки карток "Приватбанку" доступна в межах України та в 14 країнах світу.

Автор: 

банки (6954) карта (227) Приватбанк (1781)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обмеження НБУ до 100 000 грн. на перекази щомісяця. Тепер питання - на який *** українцям в штатах картка українського банку (який на секунду, може заблокувати всі рахунки без пояснення і лишити людей без коштів, а потім лети в Україну розбиратись і доказувати, що ти не олень) із обмеженням в 2 416 доларів при середньому рівні зарплати в США - 5 000 доларів?
показати весь коментар
19.08.2024 15:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 