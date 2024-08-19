Держпідприємство Міноборони вперше закупило пікапи для ЗСУ. Це китайські Great Wall Wingle 5

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше поставило для військових пікапи.

До ЗСУ вже надійшли 154 пікапи Great Wall Wingle 5, придбані за результатами закупівель у системі Prozorro, повідомляє пресслужба Міноборони.

У міністерстві запевнили, що авто відповідає усім затвердженим технічним вимогам. Крім того, пікапи та інший транспорт на базі шасі цієї моделі допущені до експлуатації Міністерством оборони та активно використовуються підрозділами Сил оборони.

Загалом у тендерах ДП "Агенція оборонних закупівель" на закупівлю пікапів змагалося 11 учасників. Постачальник переміг із ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ. Загальна сума укладених контрактів — 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн складають мита, податки та збори, що повернуться в бюджет країни.

Пікапи мають повний привід та дизельний дволітровий двигун потужністю 143 кінські сили, який відповідає стандарту ЄВРО-4 та поєднаний з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Автомобілі можуть взяти на борт до 5 осіб та вантаж масою до 1 тонни, а також здатні буксирувати причеп масою 0,85 тонни. У кузові можна розмістити до 4 осіб особового складу та додаткове обладнання під озброєння.

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Як повідомлялося, у березні ДП "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосило відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up. Це вже друга спроба держпідприємства вперше централізовано закупити пікапи для ЗСУ.

Попередній тендер на закупівлю більше тисячі пікапів для ЗСУ очікуваною вартістю 1,75 млрд грн скасували після публікацій про завищену ціну і дискримінаційні вимоги тендеру.

Тоді очікувана ціна закупівлі пікапів становила 1,72 млн грн або 42 тисячі євро за одиницю. Однак комерційні пропозиції на постачання якісних пікапів значно дешевші. Після публікації цих даних закупівлю скасували.