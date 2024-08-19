Держпідприємство Міноборони вперше закупило пікапи для ЗСУ. Це китайські Great Wall Wingle 5
Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше поставило для військових пікапи.
До ЗСУ вже надійшли 154 пікапи Great Wall Wingle 5, придбані за результатами закупівель у системі Prozorro, повідомляє пресслужба Міноборони.
У міністерстві запевнили, що авто відповідає усім затвердженим технічним вимогам. Крім того, пікапи та інший транспорт на базі шасі цієї моделі допущені до експлуатації Міністерством оборони та активно використовуються підрозділами Сил оборони.
Загалом у тендерах ДП "Агенція оборонних закупівель" на закупівлю пікапів змагалося 11 учасників. Постачальник переміг із ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ. Загальна сума укладених контрактів — 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн складають мита, податки та збори, що повернуться в бюджет країни.
Пікапи мають повний привід та дизельний дволітровий двигун потужністю 143 кінські сили, який відповідає стандарту ЄВРО-4 та поєднаний з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Автомобілі можуть взяти на борт до 5 осіб та вантаж масою до 1 тонни, а також здатні буксирувати причеп масою 0,85 тонни. У кузові можна розмістити до 4 осіб особового складу та додаткове обладнання під озброєння.
Як повідомлялося, у березні ДП "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосило відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up. Це вже друга спроба держпідприємства вперше централізовано закупити пікапи для ЗСУ.
Попередній тендер на закупівлю більше тисячі пікапів для ЗСУ очікуваною вартістю 1,75 млрд грн скасували після публікацій про завищену ціну і дискримінаційні вимоги тендеру.
Тоді очікувана ціна закупівлі пікапів становила 1,72 млн грн або 42 тисячі євро за одиницю. Однак комерційні пропозиції на постачання якісних пікапів значно дешевші. Після публікації цих даних закупівлю скасували.
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Тимошенки на китайцях не будуть їздити.
Зелені ту просто зграя тупих кварталівських щурів!
Ти не їздив на тих "за копійки". Я їздив на таких, навіть на праворульці. Дірки в кузові-то таке. По холодах дизель заводиться з 5-го разу. Працює нестабільно, може заглохнути у непідходячий момент. Обігрів салону ледь працює. Ходова постійно ламається, не витримує бездоріжжя. Гідропідсилювач керма ламається, не деяких ділянках Вірастюком треба бути щоб руля крутити. Весь мотлох з Європи сюди привезли. Ось тобі "за копійки". А ця техніка часто рятує життя. Нехай кузов нового авто посіче чимось, але вивезе бійців, аніж заглохне чи стійка лопне серед поля.
А щодо фінансування китайців, треба вам просто глянути статті нашого загального імпорту , а ще добавити що частина товарів з ЄС то ті самі китайські просто упаковані в коробки відомих брендів і з ціною х2...
Та те що більшість беспілотників з Китаю для ЗСУ
Ах да, саме вчасно, коли третій рік війни майже завершився. О - оперативність
Тож невелика ціна - це скорше перевага, ніж недолік.
Тому коли прочитав про "ЄВРО-4" - навіть скептично посміхнувся.
Ну і щодо пижиків сказати нічого не можу, не юзав ніколи, просто привів як приклад.
Хоча я б дуже хотів, щоби таки дожив, зберігаючи при цьому бійців!
хтось колись бачив на передовій автівку за 25 тисяч долларів?
Пам"ятаю, десь в ранні 2000-ні позашляховики цього виробника массово з"явилися на українських дорогах, а потім якось швидко один за одним зникли, неначе їх і не було (як роса на сонці). Сподіваюсь що за пройдений час косоглазі все ж таки покращили якість своїх ********. Думаю, що незабаром про це взнаємо.