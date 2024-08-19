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Новини
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Держпідприємство Міноборони вперше закупило пікапи для ЗСУ. Це китайські Great Wall Wingle 5

Great Wall Wingle 5

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше поставило для військових пікапи.

До ЗСУ вже надійшли 154 пікапи Great Wall Wingle 5, придбані за результатами закупівель у системі Prozorro, повідомляє пресслужба Міноборони.

У міністерстві запевнили, що авто відповідає усім затвердженим технічним вимогам. Крім того, пікапи та інший транспорт на базі шасі цієї моделі допущені до експлуатації Міністерством оборони та активно використовуються підрозділами Сил оборони.

Загалом у тендерах ДП "Агенція оборонних закупівель" на закупівлю пікапів змагалося 11 учасників. Постачальник переміг із ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ. Загальна сума укладених контрактів — 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн складають мита, податки та збори, що повернуться в бюджет країни.

Пікапи мають повний привід та дизельний дволітровий двигун потужністю 143 кінські сили, який відповідає стандарту ЄВРО-4 та поєднаний з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Автомобілі можуть взяти на борт до 5 осіб та вантаж масою до 1 тонни, а також здатні буксирувати причеп масою 0,85 тонни. У кузові можна розмістити до 4 осіб особового складу та додаткове обладнання під озброєння.

Читайте також: Міноборони не може повністю забезпечити ЗСУ усім необхідним під час війни, – керівник департаменту закупівель

Як повідомлялося, у березні ДП "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосило відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up.  Це вже друга спроба держпідприємства вперше централізовано закупити пікапи для ЗСУ.

Попередній тендер на закупівлю більше тисячі пікапів для ЗСУ очікуваною вартістю 1,75 млрд грн скасували після публікацій про завищену ціну і дискримінаційні вимоги тендеру.

Тоді очікувана ціна закупівлі пікапів становила 1,72 млн грн або 42 тисячі євро за одиницю. Однак комерційні пропозиції на постачання якісних пікапів значно дешевші. Після публікації цих даних закупівлю скасували.

Автор: 

авто (4123) Міноборони (956) закупівлі (2605) ЗСУ (366) Агенція оборонних закупівель (24)


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Топ коментарі
+20
Тоесть финансируем нашего врага, покупая ето говно
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19.08.2024 15:24
+13
Зате поліцаям новенькі пижики, прям з салону і вже давно купляють. А тут людям, які прикривають сраки посадовця якесь китайське гівно...

Ах да, саме вчасно, коли третій рік війни майже завершився. О - оперативність
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19.08.2024 15:34
+12
А наввщо капсити? Поганий зір?

Тимошенки на китайцях не будуть їздити.
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19.08.2024 15:33
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ХТО ПРОКОНТРОЛЮЄ ЯК НАДІЙШЛИ ЦІ АВТІВКИ ВІЙСЬКОВИМ??? ЧИ ЗНОВУ ТИМОШЕНКО БУДЕ КАТАТИСЯ
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19.08.2024 15:23 Відповісти
А наввщо капсити? Поганий зір?

Тимошенки на китайцях не будуть їздити.
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19.08.2024 15:33 Відповісти
ТАК..ПОГАНИЙ...НЕМОЖУ ЗРОЗУМІТИ, ЧОМУ ЦЕ ТАК КОГОСЬ ХВИЛЮЄ?? Я НІКОЛИ НЕЗВЕРТАВ НА ЦЕ УВАГИ...ЩО ХТОСЬ КАПСИТЬ..
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19.08.2024 15:53 Відповісти
Написання КАПСОМ або ЗаБоРоМ ще може свідчити про нестабільність психики
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19.08.2024 16:20 Відповісти
а може він глухий ?
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19.08.2024 16:33 Відповісти
Вангую, що на такому китайськомі гівні кататись нашим чиновникам - це зашквар. Тому можете спати спокійно, саме ці позиції доїдуть до військових точно. Навіть поліціянти в Києві таке не купляють - здебільшого пижики, шкоди, тойоти і т.д.
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19.08.2024 15:47 Відповісти
до військових доїдуть, але кататись будуть місцеві камандіри
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19.08.2024 17:01 Відповісти
НА СТО вони будуть стояти!
Зелені ту просто зграя тупих кварталівських щурів!
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19.08.2024 18:31 Відповісти
Ага , буде він кататися на китайському лайні.
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19.08.2024 21:23 Відповісти
Тоесть финансируем нашего врага, покупая ето говно
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19.08.2024 15:24 Відповісти
Роби свої , хто не дає . От тільки чомусь КРАЗ - банкрот ((
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19.08.2024 15:27 Відповісти
Сейчас на фронте на*** не нужна новая техника. Ето расходник на пару дней. Можно было бы и б/у с Европы и США за копейки закупать
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19.08.2024 18:14 Відповісти
Є дві проблеми - 1. За копійки закінчилася , про це вже не раз писали . 2. Нова , а відповідно більш менш надійна нікому іще лишньою не була .
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19.08.2024 20:16 Відповісти
"Можно было бы и б/у с Европы и США за копейки закупать"
Ти не їздив на тих "за копійки". Я їздив на таких, навіть на праворульці. Дірки в кузові-то таке. По холодах дизель заводиться з 5-го разу. Працює нестабільно, може заглохнути у непідходячий момент. Обігрів салону ледь працює. Ходова постійно ламається, не витримує бездоріжжя. Гідропідсилювач керма ламається, не деяких ділянках Вірастюком треба бути щоб руля крутити. Весь мотлох з Європи сюди привезли. Ось тобі "за копійки". А ця техніка часто рятує життя. Нехай кузов нового авто посіче чимось, але вивезе бійців, аніж заглохне чи стійка лопне серед поля.
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19.08.2024 23:20 Відповісти
А що зараз не гівно з авто прому після 17 року, ці китайці досить дешеві в обслуговуванні та в ціні, не знаю за цю конкретну модель... по старіших вони тойоту копіювали і ліпили щось від санг йонга(роздатка вроді) хоча сангйонг це також копія старих мерсів, наскільки чув є проблема з прогоранням прокладок але не думаю що якесь авто доживе до нього

А щодо фінансування китайців, треба вам просто глянути статті нашого загального імпорту , а ще добавити що частина товарів з ЄС то ті самі китайські просто упаковані в коробки відомих брендів і з ціною х2...

Та те що більшість беспілотників з Китаю для ЗСУ
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19.08.2024 18:48 Відповісти
Зате поліцаям новенькі пижики, прям з салону і вже давно купляють. А тут людям, які прикривають сраки посадовця якесь китайське гівно...

Ах да, саме вчасно, коли третій рік війни майже завершився. О - оперативність
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19.08.2024 15:34 Відповісти
так вон минюст на Елисеях ездит, полицая на электро мицыках...а тут механика за миллион гривасей у врага покупают...лучше б в европе выкупили этот мотлох дизельный
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19.08.2024 16:05 Відповісти
Знаєте, скільки на війні ці пікапи проживуть?
Тож невелика ціна - це скорше перевага, ніж недолік.
Тому коли прочитав про "ЄВРО-4" - навіть скептично посміхнувся.
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19.08.2024 17:30 Відповісти
Поліцах боронять посадовців. Треба буде-їм і танки куплять.
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19.08.2024 21:24 Відповісти
закупка новых авто для полиции происходит за бабки доноров и их (в данном случае) можно потрать на все что хошь но ТОЛЬКО не на военные нужды p.s. те пыжики гавно - запчастей ни куя нет, в нашем погранотряде стоит уже 3 месяц, запчасть ждут из зарубежных ибеней
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20.08.2024 10:15 Відповісти
Скажем так, те що я побачив емблему U24 на пікапах однієї із мобільних груп мене сильно напрягло. Якщо держава не може забезпечити військо, то забезпечувати поліцію на бабло донорів виглядає як прикриття своє сраки потужним і компанією... Не сумніваюсь, що з донорами можна було б домовитись, що якщо вони не хочуть гроші давати на армію, то давайте тоді на лікарні, медицину, зарплати лікарям, вчителям, допомогу пенсіонерам. У нас таких дотаційних напрямків зараз 100500, які потребують фінансування, але чомусь кошти все таки пішли на поліцаїв.

Ну і щодо пижиків сказати нічого не можу, не юзав ніколи, просто привів як приклад.
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20.08.2024 11:17 Відповісти
А так, на війні головне євро-4, все інше то пусте.
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19.08.2024 15:41 Відповісти
Судя по отзывам качество - крепкая 4
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19.08.2024 15:53 Відповісти
якщо притомна ціна на авто, то чому б і ні? - час життя техніки ТАМ - від кількох місяців до кількох годин..(
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19.08.2024 15:53 Відповісти
машини разові-не підлягають ремонту
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19.08.2024 15:53 Відповісти
Рама, потужня і проста ходова. Що ще треба?
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19.08.2024 15:54 Відповісти
143HP for military? LOL
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19.08.2024 15:55 Відповісти
Ага. Якраз китайозам треба платити, щоб вони потім з цих коштів фінансували рашку. Дуже далекоглядно(
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19.08.2024 16:02 Відповісти
Нормальний китайський рамник. Якщо дизель-то взагалі якраз авто для передка. Крила-пороги гниють- та то пусте.
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19.08.2024 16:06 Відповісти
Не доживе до іржі!
Хоча я б дуже хотів, щоби таки дожив, зберігаючи при цьому бійців!
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19.08.2024 17:33 Відповісти
це для ТЦК чи шо?

хтось колись бачив на передовій автівку за 25 тисяч долларів?
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19.08.2024 16:20 Відповісти
Мільон за тачку! Шота дорогувато...
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19.08.2024 16:41 Відповісти
Toyota Hilux дорожча на півляма в найдешевшій комплектації.
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19.08.2024 23:04 Відповісти
Саме цікаве - в останніх абзацах.
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19.08.2024 16:56 Відповісти
Ціна має значення. Американського пікапа купите за 24000 зелених?
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19.08.2024 19:04 Відповісти
Цих китайців будуть більше ремонтувати, ніж їздити на них.
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19.08.2024 17:57 Відповісти
більшість до ремонту просто не доживе. Ті, що не згорять, і рембатам вдасться витягти - підуть на запчастини.
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20.08.2024 00:12 Відповісти
Гівно чи не гівно, але чи довго живе будь-яка машина на війні, навряд чи хтось розраховує що вони проживуть до кінця гарантійного терміну, єдине як з майже усім китайським мабуть краще їх х-ки зменшити процентів на 15-20
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19.08.2024 18:29 Відповісти
Головне що відповідає стандарту ЄВРО-4. А те що це китайське гівно дуже швидко почне сипатися, то і дідько з ним бо ремонт буде за рахунок волонтерів.
Пам"ятаю, десь в ранні 2000-ні позашляховики цього виробника массово з"явилися на українських дорогах, а потім якось швидко один за одним зникли, неначе їх і не було (як роса на сонці). Сподіваюсь що за пройдений час косоглазі все ж таки покращили якість своїх ********. Думаю, що незабаром про це взнаємо.
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19.08.2024 19:01 Відповісти
нахуа євро-4 стандарт на передовій?
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19.08.2024 20:39 Відповісти
А їздити на них будуть тцк на Волині 😂
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19.08.2024 21:09 Відповісти
А скільки вкрали кло цих китайців?
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19.08.2024 21:15 Відповісти
Ментам клименко не китайські пікапи купляв,а умеров - дуб.
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19.08.2024 23:01 Відповісти

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