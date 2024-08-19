"Укренерго" оприлюднило ціни матеріалів для зведення захисту енергооб’єктів від російських дронів

НЕК "Укренерго" оприлюднило середні ціни матеріалів, які закуповувалися для будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об’єкті компанії.

Наразі облаштування захисту на цих об'єктах перебуває на фінальному етапі, ще на 22 об’єктах "Укренерго" будівництво першої черги захисту завершує Держагентство з відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє пресслужба компанії.

В "Укренерго" уточнили, що вартість переважної більшості споруд варіюється в діапазоні від 100 до 130 млн грн (без ПДВ) і відрізняється для кожного об’єкта. Наразі за результатами розробки проєктно-кошторисної документації, триває процес внесення змін в договори будівництва першої черги.

"Для забезпечення максимальної прозорості виконання робіт ми наводимо актуальну вартість основних матеріалів, які формують 50-60% вартості всіх матеріалів, використаних на будівництво споруд і є подібними для всіх укриттів. Поточні ціни на матеріали є нижчими по відношенню до стартових цін договорів", – зазначають в "Укренерго".

В "Укренерго" нагадали, що такий захист будують лише на високовольтних підстанціях "Укренерго". Захисні залізобетонні конструкції витримують прямий удар "шахедів", а також захищають обладнання від уламків ракет.

"Захисні споруди вже збудовані на переважній більшості наших підстанцій. Відповідно до розрахунків, без захисних споруд пошкодження внаслідок російських дронових ударів по об’єктах системи передачі електроенергії, були б у 5-6 разів більшими", – зазначається у повідомленні.

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Фінансування проєкту з будівництва антидронового захисту повністю забезпечується за кошти міжнародних фінансових організацій – МБРР, ЄІБ, ЄБРР та KfW. Кошти з держбюджету на будівництво захисних споруд, які зводить "Укренерго", не залучались.

В компанії додали, що "Укренерго" вже розпочало процес укладання договорів з підрядниками на будівництво другої черги захисних споруд на енергооб’єктах. Ціни на матеріали в цих договорах повністю відповідають вказаним вище.

Як повідомлялося, у серпні-вересні "Укренерго" уклало низку договорів на будівництво захисних споруд для своїх об'єктів на 2,7 млрд грн.

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