БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 029 19

"Укренерго" оприлюднило ціни матеріалів для зведення захисту енергооб’єктів від російських дронів

укренерго

НЕК "Укренерго" оприлюднило середні ціни матеріалів, які закуповувалися для будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об’єкті компанії.

Наразі облаштування захисту на цих об'єктах перебуває на фінальному етапі, ще на 22 об’єктах "Укренерго" будівництво першої черги захисту завершує Держагентство з відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє пресслужба компанії.

В "Укренерго" уточнили, що вартість переважної більшості споруд варіюється в діапазоні від 100 до 130 млн грн (без ПДВ) і відрізняється для кожного об’єкта. Наразі за результатами розробки проєктно-кошторисної документації, триває процес внесення змін в договори будівництва першої черги.

"Для забезпечення максимальної прозорості виконання робіт ми наводимо актуальну вартість основних матеріалів, які формують 50-60% вартості всіх матеріалів, використаних на будівництво споруд і є подібними для всіх укриттів. Поточні ціни на матеріали є нижчими по відношенню до стартових цін договорів", – зазначають в "Укренерго".

"Укренерго" оприлюднило ціни матеріалів для зведення захисту енергооб’єктів від російських дронів

В "Укренерго" нагадали, що такий захист будують лише на високовольтних підстанціях "Укренерго". Захисні залізобетонні конструкції витримують прямий удар "шахедів", а також захищають обладнання від уламків ракет.

"Захисні споруди вже збудовані на переважній більшості наших підстанцій. Відповідно до розрахунків, без захисних споруд пошкодження внаслідок російських дронових ударів по об’єктах системи передачі електроенергії, були б у 5-6 разів більшими", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Розтрата на закупівлі дронів: Посадовцям Полтавської міськради повідомили про підозру

Фінансування проєкту з будівництва антидронового захисту повністю забезпечується за кошти міжнародних фінансових організацій – МБРР, ЄІБ, ЄБРР та KfW. Кошти з держбюджету на будівництво захисних споруд, які зводить "Укренерго", не залучались.

В компанії додали, що "Укренерго" вже розпочало процес укладання договорів з підрядниками на будівництво другої черги захисних споруд на енергооб’єктах. Ціни на матеріали в цих договорах повністю відповідають вказаним вище.

Як повідомлялося, у серпні-вересні "Укренерго" уклало низку договорів на будівництво захисних споруд для своїх об'єктів на 2,7 млрд грн.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як державні енергетичні компанії підготувалися до ракетних обстрілів

Автор: 

захист (33) будівництво (2223) електроенергія (4235) Укренерго (1995) дрони (360)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Вам же мільярди на захист виділили! Де поділи???
показати весь коментар
19.08.2024 18:42
+3
Та с3,14здили.
показати весь коментар
19.08.2024 18:50
+3
ракети для Мігів вже не продаються.
показати весь коментар
19.08.2024 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому ніхто не пише...
З переляку...
Про те...
Від чого соромно Зелентському...
І Подоляку...
показати весь коментар
19.08.2024 17:47 Відповісти
Вам же мільярди на захист виділили! Де поділи???
показати весь коментар
19.08.2024 18:42 Відповісти
Та с3,14здили.
показати весь коментар
19.08.2024 18:50 Відповісти
А на шо пішли 20 міліардів яки виделяли на спорудження цього захисту у 2023 році? Наєму на шаурму та Вальодьі на офшор? Де звіт по цім гроша?
показати весь коментар
19.08.2024 18:49 Відповісти
Краще б ракет повітря-повітря нашим Мігам купили щоб ті дрони збивали та не потрібно буде захисту

А на зекономлені кошти побудували модулі для зберігання енергії від відновлювальної енергетики щоб проходити пікове навантаження, та автоматизовані системи для ремів розробили щоб ті координували навантаження з великими споживачами
показати весь коментар
19.08.2024 18:52 Відповісти
ракети для Мігів вже не продаються.
показати весь коментар
19.08.2024 19:04 Відповісти
Оборонпром до війни виробляв їх маючи повністю замкнутий в Україні цикл виробництва і це була його велика стаття доходів...
показати весь коментар
19.08.2024 20:29 Відповісти
можно мати повністю замкнутий цикл виробництва, але це не означає, Що МО їх загалі замовляло. Маю великі сумніви, що МО часів загороднюка, а тим більше тарана взагалі замовляло якісь ракети.
тарана, наприклад, цілком задовольняла наявність ракет до "вільхи" у кількості 95 штук, і він принципово їх не став більше замовляти для МО, тому тим більше Р-27 чи Р-33 тодішньому міністерству оборони ***** були непотрібні. В якій дупі було виробництво авіаракет "повітря-повітря" у перші роки війни - ви і самі уявляєте. Ми тоді навіть вкрай потрібні ракети для "бука" не могли виробляти. У нас зараз Су-27 вилітають на бомбові удари без ракет "повітря-повітря".
показати весь коментар
19.08.2024 22:07 Відповісти
Не знаю чи МО колись замовляло але точно знаю що до війни це була серйозна стаття Оборонпрому виробництво та екпорт тих ракет
показати весь коментар
19.08.2024 23:02 Відповісти
до війни багато якою зброєю барижили, бо то була найбільш закрита та корупційна сфера, в яку були допущені вибрані з вибраних. А зараз нам на свої літаки вже давно нічого підвішувать.
показати весь коментар
19.08.2024 23:26 Відповісти
що заважає зараз їх виробляти ...
показати весь коментар
20.08.2024 09:44 Відповісти
що зараз заважає - цього я достеменно не знаю, а навіть як би і знав точно, то не став би тут писати. Але ви можете самі увімкнути уяву, і накидати пів-десятка, а то і більше чинників, які заважають, або навіть роблять неможливим виробництво ракет зразка кінця минулого сторіччя.
показати весь коментар
20.08.2024 14:17 Відповісти
Якщо в 19 році ще випускали з повним циклом в Україні на новій компонентній базі, ніякої перешкоди крім фінансової не бачу ну або небажання їх закупляти в оборонпрому
показати весь коментар
20.08.2024 14:33 Відповісти
до одного з чинників ви вже наблизились, згадавши 19-й рік. А всі інші чинники вже були похідні від цього, і там зараз вже не тілки фінансовий. нажаль.
показати весь коментар
20.08.2024 14:39 Відповісти
Вже ж побудували трьохрівневий захист
показати весь коментар
19.08.2024 18:57 Відповісти
Чергові яйця по 17?
показати весь коментар
19.08.2024 19:42 Відповісти
Што? Апять?!!!
показати весь коментар
19.08.2024 21:11 Відповісти
Нема ніякої кризи- вони п#зд#ть наші гроші!! Мародерня зелена
показати весь коментар
19.08.2024 21:26 Відповісти
Вимагаю посадити кудрицького.
показати весь коментар
19.08.2024 23:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 