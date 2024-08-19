Українці оформили рекордну кількість свідоцтв на спадщину за останні роки

За підсумками першого півріччя 2024 року в Україні оформили понад 521 тисячу свідоцтв на спадщину.

Це майже на 15% більше, ніж за такий самий період минулого року, коли українці використали понад 455 тисяч бланків,повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Цьогоріч кількість оформлених свідоцтв на спадщину також перевищує показники, які фіксувалися до повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, від початку року українці почали частіше оформлювати заповіти. Так, за перші 6 місяців 2024 року було оформлено 68 497 бланків для них. Порівняно з відповідним періодом торік, їх кількість зросла на 16,2%.

Проте у порівнянні з періодом до повномасштабної війни більше заповітів не стало. Так, у першому півріччі 2021 року було оформлено 75 687 бланків для заповіту.

При цьому, на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Як повідомлялося, наприкінці січня цього року в Україні набрали чинності два закони, які вносять зміни у порядок відкриття та оформлення спадщини.