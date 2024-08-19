БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 731 20

Українці оформили рекордну кількість свідоцтв на спадщину за останні роки

спадщина

За підсумками першого півріччя 2024 року в Україні оформили понад 521 тисячу свідоцтв на спадщину.

Це майже на 15% більше, ніж за такий самий період минулого року, коли українці використали понад 455 тисяч бланків,повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Цьогоріч кількість оформлених свідоцтв на спадщину також перевищує показники, які фіксувалися до повномасштабного вторгнення РФ.

Українці оформили рекордну кількість свідоцтв на спадщину

Крім того, від початку року українці почали частіше оформлювати заповіти. Так, за перші 6 місяців 2024 року було оформлено 68 497 бланків для них. Порівняно з відповідним періодом торік, їх кількість зросла на 16,2%.

Проте у порівнянні з періодом до повномасштабної війни більше заповітів не стало. Так, у першому півріччі 2021 року було оформлено 75 687 бланків для заповіту.

При цьому, на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Як повідомлялося, наприкінці січня цього року в Україні набрали чинності два закони, які вносять зміни у порядок відкриття та оформлення спадщини.

Автор: 

заповіт (1) майно (114) нотаріус (29)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Смертність..
показати весь коментар
19.08.2024 18:48
+5
ковид, война, закрытые реестры, прямые и опосредственные смерти.... похвастаться нечем... увы...
показати весь коментар
19.08.2024 18:52
+2
Знайшли, чим хизуватись..
показати весь коментар
19.08.2024 18:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знайшли, чим хизуватись..
показати весь коментар
19.08.2024 18:42 Відповісти
це просто статистика. не треба на не так реагувати.
да, не втішна. але там я не бачу хизування.
показати весь коментар
19.08.2024 21:00 Відповісти
Ок. Якого захєра таке оприлюднювати таке?
показати весь коментар
19.08.2024 21:03 Відповісти
в чого його так реагувати? емоцій нікуди дівати?
показати весь коментар
19.08.2024 21:10 Відповісти
То приїздіть. Хоча б під обстрілами без світла посидіть. Може й у Вас емоції з'являться.
показати весь коментар
19.08.2024 21:40 Відповісти
мені є на що реашувати, щоб ще від статистики дуріти. сходіть до мозгоправа. є більш насущні важливіші справи.
показати весь коментар
20.08.2024 09:04 Відповісти
Та я бачу, тобі мозгоправ недопоміг, раз так реагуєш ))) повторити курс треба)))
показати весь коментар
20.08.2024 09:40 Відповісти
у мене нормальна реакція, а у тебе он як пігоріло як у баби на лавіці
показати весь коментар
20.08.2024 20:28 Відповісти
Господи..відвали від мене, хворе. Тобі вже й лоботомія не допоможе.

І оті свої вологі фантазії при собі залиш.
показати весь коментар
20.08.2024 20:57 Відповісти
Господь повинен від тебе відвалити? а я тута при чому тоді?
а ти такий цікавий курко-екземпляр, я тебе ще потикаю
показати весь коментар
21.08.2024 09:43 Відповісти
тю, а коли оприлюднюють статистику загибелі мирняка в ООН, тебе теж так це виносить? її частіше оприлюднюють.
показати весь коментар
20.08.2024 09:06 Відповісти
Це інша, прихована статистика. До чого тут оон?? Хоча що тобі пояснювати. Все одно не дійде.
показати весь коментар
20.08.2024 09:41 Відповісти
ото таким як ти курам і в Європі багато чого не доходе.
показати весь коментар
20.08.2024 20:27 Відповісти
На птахофабриці працюєш? В тебе вже профдеформація почалась. У дзеркалі теж кура))

На твій тупий флуд більше не відповідаю. Бо по будь якій темі - аргументів в тебе нуль, одна маячня.
показати весь коментар
20.08.2024 21:04 Відповісти
ага, на пьахофабриці українських баб, які істерят, а не мізками думають - слідкую за ними, щоб не дуріли.
показати весь коментар
21.08.2024 09:45 Відповісти
Так це добре чи погано? Гублюсь в догадках.
показати весь коментар
19.08.2024 18:42 Відповісти
Смертність..
показати весь коментар
19.08.2024 18:48 Відповісти
ковид, война, закрытые реестры, прямые и опосредственные смерти.... похвастаться нечем... увы...
показати весь коментар
19.08.2024 18:52 Відповісти
Ще одна пАтужна перемога преZEдента!
Тільки завдяки його зусиллям смертність в Україні більш ніж в три рази перевищила народжуваність!
Це ще не геноцид?
показати весь коментар
19.08.2024 19:57 Відповісти
Всё просто и логично. Ведь война. Риск погибнуть увеличился очень. движимое и недвижимое имущество люди завещают, дарят, переоформляют имущество на родню, молодых, кто уехал за кордон. Акции, ценные бумаги, вклады, доля в бизнесе итд и тп.
показати весь коментар
19.08.2024 20:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 