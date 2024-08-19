Субсидії для аграріїв на прифронтових територіях: У Мінагрополітики пояснили, як отримати

Кабінет Міністрів 16 серпня ухвалив постанову №938, яка дає можливість отримати фінансову допомогу виробникам, які проводять господарську діяльність на територіях можливих бойових дій, активних бойових дій або активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Бюджетні кошти надаватимуться отримувачам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік.

Зокрема, державну допомогу в розмірі 1 тис. грн із розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних/засаджених сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року отримають сільгосптоваровиробники, які провадять сільськогосподарську діяльність у зоні можливих бойових дій.

Допомогу в розмірі 2 тис. грн із розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних/засаджених сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року отримають товаровиробники, які провадять сільськогосподарську діяльність у зоні активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Як подати заявку

Заявки можна буде подавати в Державному аграрному реєстрі.

Орієнтовний термін прийому заявок – з 10 вересня по 25 вересня 2024 року.

Програмними засобами ведення Державного аграрного реєстру до заявки додається:

для юридичних осіб – звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай поточного року (за формою №4-сг (річна);

– звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай поточного року (за формою №4-сг (річна); для фізичних осіб-підприємців – довідка про підсумки сівби під урожай поточного року за підписом фізичної особи-підприємця; довідка з ДПС про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, на дату її оформлення.

Для визначення сум бюджетних коштів, які виплачуються отримувачу, облдержадміністрації утворюють до 10 вересня поточного року обласні комісії з прийняття рішень щодо виплати бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь.

Обласні комісії за результатами розгляду заявок забезпечують до 1 листопада поточного року надходження до Мінагрополітики зведених відомостей в розрізі кожного отримувача із зазначенням суми нарахованих бюджетних коштів для виплати.

Мінагрополітики опрацьовує зведені відомості, які надійшли від обласних комісій, та з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом здійснює до 1 грудня поточного року пропорційний розподіл бюджетних коштів в розрізі кожного отримувача, який затверджується наказом Мінагрополітики.

Раніше Міністерство аграрної політики та продовольства пропонувало запровадити в Україні щорічну виплату дотацій аграріям із прифронтових територій від моменту, коли їхня діяльність стала неможливою через воєнний стан.