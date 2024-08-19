Понад 30 тисяч пар подали заяви про реєстрацію шлюбу через "Дію"

Від початку офіційного запуску послуги з подання заяви про державну реєстрацію шлюбу через портал "Дія" понад 30 тис. пар скористалися можливістю подати заяви онлайн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції.

Вказана послуга дозволяє менше ніж за 15 хвилин обрати місце, час та формат церемонії.

Подати заяву може кожен громадянин України з 18 років за наявності електронного підпису.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило послугу онлайн-подачі заяви про реєстрацію шлюбу наприкінці лютого 2023 року.

Для того, щоб подати заяву, необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія";

натиснути "Послуги – Сім'я – Заява про шлюб";

заповнити заяву та вибрати деталі церемонії;

відправити заяву нареченому/нареченій для заповнення даних про себе, сплати адміністративного збору та підписання електронним підписом;

після того заява повернеться повернеться заява, і її треба підписати "Дія.Підписом" чи іншим КЕПом.

Надалі відділ ДРАЦС здійснює опрацювання поданої заяви протягом одного робочого дня з моменту її отримання.

Після завершення перевірки та обробки заяви наречені мають змогу отримати офіційне підтвердження про її прийняття та подальшу реєстрацію, що дозволить швидко перейти до планування та організації шлюбної церемонії відповідно до обраних ними параметрів.

"Незабаром планується повна цифровізація процесу державної реєстрації шлюбу, що передбачає переведення всіх етапів цієї процедури в електронний формат", – зазначили в Мін'юсті.

У червні цього року повідомлялося, що перші пари уклали офіційний шлюб онлайн у "Дії". За словами віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це перша в світі пара, яка одружилася в "Дії", і це унікальний досвід для всього світу.

Тестування шлюбів онлайн у "Дії" продовжується, і скоро сервіс буде доступний для всіх українців.