"Перемога бідності" в Росії: На проєктах Путіна вкрали ще 3 мільярди рублів

Національні проєкти президента Росії Владіміра Путіна, які той запустив у 2018 році, обіцяючи перемогти бідність, зупинити природне зменшення населення та зробити економічний ривок, обернулися багатомільярдною корупцією. Так, при реалізації проєктів Путіна в 2024 році було виявлено розкрадання на суму понад 3 млрд руб.

Про це повідомила Генпрокуратура РФ, передає The Moscow Times.

"За матеріалами прокурорських перевірок порушено кримінальні справи", – заявили у відомстві.

До адміністративної відповідальності притягнуто низку осіб за порушення підрядниками термінів виконання робіт за проєктами "Безпечні якісні дороги", "Демографія", "Житло та міське середовище" та "Охорона здоров'я", "Освіта" та "Екологія". Загальна сума штрафів перевищила 300 млн руб.

Усього за пів року, за даними Генпрокуратури Росії, було виявлено 58 тис. порушень під час реалізації нацпроєктів.

"Для їх усунення внесено 22 тис. подань, принесено понад 2 тис. протестів, до судів направлено 6,7 тис. заяв на суму 2,9 млрд руб., до дисциплінарної та адміністративної відповідальності притягнуто 14,8 тис. осіб, порушено 500 кримінальних справ", – розповіли Генпрокуратурі РФ.

До того джерело в правоохоронних органах РФ повідомило, що силовики виявили розкрадання шляхом шахрайства понад 50 млн руб. у рамках реалізації національного проєкту у сфері освіти. Цей злочин був скоєний у 2021 році. У Сочі правоохоронці виявили розкрадання 206 млн руб., виділених на будівництво шкіл у рамках національного проєкту "Освіта". У травні Ленінський суд Красноярська розпочав розгляд справи про розкрадання бюджетних коштів у сумі 14 млн руб. національного проєкту "Безпечні якісні дороги".

Що передбачали проєкти Путіна

2018 року Путін анонсував створення в країні "національних проєктів федерального масштабу". Загалом було розроблено 14 нацпроєктів за трьома напрямками – людський капітал, комфортне середовище для життя та економічне зростання. Термін реалізації всіх проєктів – 31 грудня 2024 року.

У рамках проєктів Путін вимагав удвічі знизити рівень бідності, вивести Росію на п'яте місце у світі серед найбільших економік, змусити кожну другу компанію здійснювати інновації й на дві третини збільшити експорт із країни чогось, окрім найпростішої мінеральної сировини. На реалізацію проєктів було витрачено вже понад 24 трлн руб.