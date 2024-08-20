Ворог завдав ракетного удару по енергетичних об’єктах Сумщини

У ніч проти 20 серпня російські військові завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Сумській області, унаслідок чого понад 18,5 тисячі людей залишилися без світла.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

"У ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади. ️Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисячі абонентів", – йдеться у повідомленні.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Зазначається, що вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору.

Як повідомлялоя, загалом росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.