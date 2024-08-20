Кабмін затвердив нові вимоги до енергоефективності телевізорів та моніторів

Кабінет Міністрів затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електронних дисплеїв.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 20 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що новий техрегламент спрямований на забезпечення покращення енергетичних та екологічних характеристик для електронних дисплеїв відповідно до оновленого законодавства ЄС.

Водночас Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову №735 від 14 серпня 2019 року "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для телевізорів".

Мельничук уточнив, що вимоги нового техрегламенту не поширюватимуться на вже ввезені в Україну електронні дисплеї, які відповідають попередньо встановленим критеріям.

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Як повідомлялося, на початку року Кабмін затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин. Він набуде чинності через шість місяців після завершення воєнного стану.



