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Новини
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Кабмін затвердив нові вимоги до енергоефективності телевізорів та моніторів

тв

Кабінет Міністрів затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електронних дисплеїв.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 20 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що новий техрегламент спрямований на забезпечення покращення енергетичних та екологічних характеристик для електронних дисплеїв відповідно до оновленого законодавства ЄС.

Водночас Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову №735 від 14 серпня 2019 року "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для телевізорів".

Мельничук уточнив, що вимоги нового техрегламенту не поширюватимуться на вже ввезені в Україну електронні дисплеї, які відповідають попередньо встановленим критеріям.

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Як повідомлялося, на початку року Кабмін затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин. Він набуде чинності через шість місяців після завершення воєнного стану.

Автор: 

Кабмін (7745) телебачення (404) енергоефективність (392)


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Топ коментарі
+6
Ото заживем! Перемога забезпечена простим рішенням.
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20.08.2024 19:51
+5
та давай уже энергоэффективность павербанков и светодиодных лент переутверди.
Ну дурнее уже и придумать тяжело, но бл-ять получается
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20.08.2024 20:15
+4
Ураааа!
Всі знов поїхали на сертифікацію!

...
...
...
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20.08.2024 19:56
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Ото заживем! Перемога забезпечена простим рішенням.
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20.08.2024 19:51 Відповісти
новий техрегламент спрямований на забезпечення покращення Джерело: https://biz.censor.net/n3505678

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20.08.2024 19:53 Відповісти
Ураааа!
Всі знов поїхали на сертифікацію!

...
...
...
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20.08.2024 19:56 Відповісти
та давай уже энергоэффективность павербанков и светодиодных лент переутверди.
Ну дурнее уже и придумать тяжело, но бл-ять получается
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20.08.2024 20:15 Відповісти
Вимога ЄС. "Назвався європейцем - лізь в... екодизайн".
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20.08.2024 20:22 Відповісти
Незабаром заборонять змішувачі води у ванних. Два крана. Холодний і гарячий. Щоб не було пере
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20.08.2024 20:38 Відповісти
таки саме актуальне питання на сьгодні, тим більше, що україна їх стільки виготовляє, мабуть більше ніж китай чи європа разом узяті, довбо...би феєричні
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20.08.2024 21:05 Відповісти
Хто платить, той замовляє музику. Знайди для держави по 3-5 мільярдів щомісяця і, можливо, будуть робити вже те, чого ти хочеш.
P.s. Давно проходив тест IQ? до 100 дотягнув?
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21.08.2024 08:26 Відповісти
так уся проблема в тому що левову частку доходів від того чергового зе-дибілізму отримає, неажаль, не держава Україна, а зебільний зе-чиновник, він же барига і корукціонер, якого зебільна зе владо поставила печатки на цих сертифікатах ставити !!!
а щоб знайти для держави гроші, може зебіли будуть менше красти ...
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21.08.2024 10:56 Відповісти
Все забуваю, що Україна десь між Бельгією та Францією знаходиться.
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20.08.2024 21:19 Відповісти
Дебіли обрані дебілами.
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21.08.2024 05:53 Відповісти
Їм, бл...дь що, більше нічим зайнятися? Більш нагальних проблем в Україні вже немає? 🤬
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21.08.2024 12:51 Відповісти

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